Targetkan Juara Kompetisi, Persija Jakarta Jadikan Piala Presiden 2026 Wadah Uji Coba Strategi

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta menegaskan kesiapannya untuk memanfaatkan turnamen pra-musim Piala Presiden 2026 secara optimal sebagai sarana mematangkan skuad menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Langkah ini dinilai krusial lantaran tim kebanggaan ibu kota tersebut mengusung target tinggi untuk merengkuh trofi juara pada kompetisi kasta tertinggi di tanah air musim depan.

Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pra-musim itu akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Ajang tersebut akan dimulai pada 25 Juli-6 Agustus 2026 mendatang.

Persija menyambut baik kehadiran turnamen pra-musim tersebut. Jadi, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- punya wadah untuk melihat persiapan tim.

1. Fokus pada Kematangan Taktik

"Satu langkah menuju musim baru," tulis akun Instagram Persija, dikutip Kamis (9/7/2026).

Hasil Drawing Piala Presiden 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Sementara itu, Ardhi mengakui turnamen pra-musim memang sangat penting untuk menyongsong musim baru. Dia pun tidak membicarakan target Persija secara prestasi dalam Piala Presiden.