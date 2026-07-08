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Jadwal Latihan Perdana Persib Bandung Diundur, Igor Tolic Prioritaskan Kondisi dan Adaptasi Skuad

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |09:40 WIB
Jadwal Latihan Perdana Persib Bandung Diundur, Igor Tolic Prioritaskan Kondisi dan Adaptasi Skuad
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Skuad Persib Bandung melakukan penyesuaian agenda latihan perdana jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Latihan perdana semenjak Persib resmi dilatih Igor Tolic itu awalnya diproyeksikan pada Selasa 7 Juli 2026 kemarin, terpaksa digeser pelaksanaannya menjadi Sabtu 11 Juli 2026 mendatang.

1. Alasan Kebugaran dan Adaptasi Cuaca

Pelatih Persib, Igor Tolic, menjelaskan perubahan agenda tersebut merupakan hasil pertimbangan matang dari jajaran tim pelatih. Keputusan itu diambil agar sejumlah pemain, khususnya rekrutan baru, memiliki waktu lebih leluasa untuk beradaptasi dengan kondisi di Bandung.

Menurut Tolic, proses adaptasi tidak hanya berkaitan dengan cuaca, tetapi juga pemulihan kondisi fisik para pemain setelah menempuh perjalanan panjang. Tim pelatih ingin memastikan seluruh anggota skuad berada dalam keadaan prima sebelum menjalani latihan intensif.

Meski latihan bersama baru dimulai pada akhir pekan, mayoritas pemain sebenarnya telah menjalankan program latihan mandiri. Program tersebut menjadi langkah persiapan awal agar kebugaran fisik mereka tetap terjaga selama masa libur.

Tolic mengungkapkan bahwa staf pelatih beserta beberapa pemain sudah merapat ke Bandung untuk memulai persiapan. Mereka rutin menjalani latihan secara individu sembari menunggu seluruh anggota tim berkumpul secara lengkap.

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)
Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

"Banyak pemain sudah ada di sini (Bandung) dan mereka mempersiapkan diri sendiri. Namun, kami memiliki beberapa pemain yang perlu adaptasi, seperti terkena flu. Kami tidak ingin mengambil risiko," kata Igor Tolic dinukil dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (8/7/2026).

2. Persiapan Pramusim

Selain faktor kebugaran pemain, keterlambatan kedatangan sejumlah pilar asing juga menjadi landasan pertimbangan. Tolic menyebutkan bahwa beberapa pemain yang bertolak dari Eropa mengalami penundaan penerbangan akibat kendala transit.

 

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