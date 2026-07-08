Resmi Berseragam Persija Jakarta, Pratama Arhan Antusias Reuni dengan Teman Lama dan Pelatih Kesayangan

JAKARTA - Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan, secara resmi menjalin kesepakatan untuk memperkuat Persija Jakarta. Kembali merumput di kompetisi domestik setelah beberapa musim menghabiskan karier di luar negeri, pemain asal Blora ini mengaku sangat antusias mengenakan jersei klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Arhan mengaku senang bisa kembali bermain di kompetisi Indonesia bersama salah satu klub terbesar di Tanah Air. Menurutnya, kesempatan membela Persija menjadi langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

“Masuk Persija itu spesial karena saya kembali ke Indonesia. Persija juga merupakan salah satu tim yang luar biasa. Ini akan menjadi perjalanan karier yang penting buat saya,” ujar Arhan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (8/7/2026).

1. Ajang Reuni

Kepindahan ke Persija juga menghadirkan suasana yang tidak asing bagi pemain asal Blora tersebut. Di dalam skuad Macan Kemayoran, Arhan kembali satu tim dengan sejumlah rekan yang selama ini bersamanya di Timnas Indonesia.

Nama-nama seperti Witan Sulaeman, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan menjadi wajah-wajah yang sudah akrab bagi Arhan. Kehadiran mereka diyakini akan membantu proses adaptasinya bersama tim ibu kota.

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

“Saya sangat senang akan bertemu dengan teman-teman lama saya seperti Witan Sulaeman dan Rizky Ridho. Saya juga akan kembali bertemu dengan pelatih lama saya,” kata Arhan.

Selain bereuni dengan rekan-rekan setim di Timnas Indonesia, Arhan juga kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong (STY). Keduanya pernah menjalin hubungan profesional saat pelatih asal Korea Selatan itu menangani Timnas Indonesia.

2. Bicara Chemistry Tim

Arhan menganggap kedekatan dengan Shin Tae-yong menjadi keuntungan tersendiri dalam memulai perjalanan bersama Persija. Namun, dia menegaskan adaptasi dengan seluruh anggota tim tetap menjadi prioritas utama.