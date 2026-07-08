Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Berseragam Persija Jakarta, Pratama Arhan Antusias Reuni dengan Teman Lama dan Pelatih Kesayangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |11:11 WIB
Resmi Berseragam Persija Jakarta, Pratama Arhan Antusias Reuni dengan Teman Lama dan Pelatih Kesayangan
Pemain Persija Jakarta, Pratama Arhan. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Bek kiri andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan, secara resmi menjalin kesepakatan untuk memperkuat Persija Jakarta. Kembali merumput di kompetisi domestik setelah beberapa musim menghabiskan karier di luar negeri, pemain asal Blora ini mengaku sangat antusias mengenakan jersei klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Arhan mengaku senang bisa kembali bermain di kompetisi Indonesia bersama salah satu klub terbesar di Tanah Air. Menurutnya, kesempatan membela Persija menjadi langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya.

“Masuk Persija itu spesial karena saya kembali ke Indonesia. Persija juga merupakan salah satu tim yang luar biasa. Ini akan menjadi perjalanan karier yang penting buat saya,” ujar Arhan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (8/7/2026).

1. Ajang Reuni

Kepindahan ke Persija juga menghadirkan suasana yang tidak asing bagi pemain asal Blora tersebut. Di dalam skuad Macan Kemayoran, Arhan kembali satu tim dengan sejumlah rekan yang selama ini bersamanya di Timnas Indonesia.

Nama-nama seperti Witan Sulaeman, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan menjadi wajah-wajah yang sudah akrab bagi Arhan. Kehadiran mereka diyakini akan membantu proses adaptasinya bersama tim ibu kota.

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

“Saya sangat senang akan bertemu dengan teman-teman lama saya seperti Witan Sulaeman dan Rizky Ridho. Saya juga akan kembali bertemu dengan pelatih lama saya,” kata Arhan.

Selain bereuni dengan rekan-rekan setim di Timnas Indonesia, Arhan juga kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong (STY). Keduanya pernah menjalin hubungan profesional saat pelatih asal Korea Selatan itu menangani Timnas Indonesia.

2. Bicara Chemistry Tim

Arhan menganggap kedekatan dengan Shin Tae-yong menjadi keuntungan tersendiri dalam memulai perjalanan bersama Persija. Namun, dia menegaskan adaptasi dengan seluruh anggota tim tetap menjadi prioritas utama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/49/3228831/igor_tolic-ZkGF_large.jpg
Jadwal Latihan Perdana Persib Bandung Diundur, Igor Tolic Prioritaskan Kondisi dan Adaptasi Skuad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228635/pratama_arhan-zCc6_large.jpg
Janji Pratama Arhan kepada Jakmania Usai Resmi Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228668/balsa_sekulic-d6g3_large.jpg
Harapan Manajemen Persib Bandung Usai Datangkan Top Skor Liga Montenegro Balsa Sekulic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/49/3228633/alfeandra_dewangga-drML_large.jpg
Langsung Klop dengan Skuad Arema FC, Alfeandra Dewangga Siap Menggila di Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/08/11/1725995/swiss-vs-kolombia-tanpa-gol-di-waktu-normal-lanjut-extra-time-ohc.webp
Swiss vs Kolombia Tanpa Gol di Waktu Normal, Lanjut Extra Time
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/08/lionel_messi_menangis.jpg
Terungkap! Alasan Lionel Messi Banjir Air Mata usai Argentina Disiksa Mesir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement