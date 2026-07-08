Eko Maung: Soal Mariano Peralta, Persija Tak Bisa Kasih yang Diberikan Persib Bandung!

PENGAMAT sekaligus peneliti hukum olahraga, Eko Maung, bicara soal peluang Persib Bandung mendapatkan Mariano Peralta. Ia optimistis Persib Bandung akan meresmikan transfer Mariano Peralta dalam waktu dekat.

“Cuma masalahnya kan sekarang di agen, karena agen kan dapat komisi atau apa. Tapi, menurut saya yang bisa ambil Peralta ya Persib Bandung,” kata Eko Maung dalam Podcast Locker Room yang tayang di YouTube Official Okezone, Rabu (8/7/2026).

Mariano Peralta, pemain terbaik Super League 2025-2026

“Saya yakin banget (Mariano Peralta gabung Persib). Jika Peralta gabung Persib, saya yakin dia akan diperkenalkan di akhir. Enggak ada alasan bagi Peralta menolak Persib,” lanjut pria bernama asli Eko Noer Kristiyanto ini.

1. Persib Bandung Ungguli Persija Jakarta

Saat perkenalan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta awal Juni 2026, pelatih asal Korea Selatan itu mendapat kabar skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- telah mengamankan Mariano Peralta. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pemain terbaik Super League 2025-2026 justru mendekat ke Persib Bandung.

Menurut Eko Maung, ada alasan kuat kenapa Mariano Peralta memilih gabung Persib Bandung ketimbang Persija Jakarta. Ia menilai kesempatan main di Asia menjadi sesuatu yang tak bisa ditawarkan Persija Jakarta ke Mariano Peralta pada musim 2026-2027.

Sekadar diketahui, Persija Jakarta hanya tampil di kompetisi lokal pada 2026-2027. Sementara Persib Bandung selain tampil di kompetisi lokal juga ambil bagian di AFC Champions League 2 2026-2027 dan ASEAN Club Championships 2026-2027.