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HOME BOLA LIGA ITALIA

4 Klub Liga Italia Incar Kiper Timnas Indonesia Emil Audero!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |14:33 WIB
4 Klub Liga Italia Incar Kiper Timnas Indonesia Emil Audero!
Emil Audero masuk radar 4 klub Liga Italia. (Foto; Instagram/@emil_audero)
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SEBANYAK 4 klub Liga Italia mengincar kiper Timnas Indonesia, Emil Audero. Menurut laporan media Italia Quotidianosportivo pada Rabu (1/7/2026), sebanyak empat klub yang dimaksud adalah Cesena, Sampdoria, Monza dan Avellino.

1. Cesena Butuh Kiper Baru

Cesena yang eksis di Serie B 2026-2027, membutuhkan kiper baru. Penjaga gawang andalan mereka, Jonathan Klinsmann, mengalami cedera dan baru pulih awal 2027.

Emil Audero masuk radar 4 klub Liga Italia. (Foto: Quotidianosportivo)
Emil Audero masuk radar 4 klub Liga Italia. (Foto: Quotidianosportivo)

Pelatih Cesena Aliano Diamanti membutuhkan kiper tambahan untuk bersaing dengan Alessandro Siano. Hanya saja, Alessandro Siano masih minim pengalaman di Serie B dan Cesena membutuhkan kiper dengan profil tinggi seperti Emil Audero.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah Emil Audero berkarier di Serie B? Sekadar diketahui, Cesena, Avellino dan Sampdoria berkompetisi di Serie B pada 2026-2027.

Tercatat hanya Monza, klub yang eksis di Serie A. Emil Audero bisa hengkang ke Monza jika klub yang dimiliki Silvio Berlusconi itu melepas Demba Thiam atau Semuel Pizzignacco.

2. Terikat Kontrak Bersama Como 1907

Hanya saja untuk mendapatkan Emil Audero, klub peminat harus mengeluarkan uang transfer. Kiper 29 tahun ini masih terikat kontrak bersama Como 1907 hingga 30 Juni 2028.

 

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