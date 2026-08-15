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Gabung TC Persib Bandung Usai Bela Timnas Indonesia, Marc Klok: Saya Siap!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |03:20 WIB
Gabung TC Persib Bandung Usai Bela Timnas Indonesia, Marc Klok: Saya Siap!
Marc Klok akhirnya bergabung dengan Persib Bandung yang sedang melakoni pemusatan latihan (TC) di Bali (Foto: Persib Bandung)
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GIANYAR – Marc Klok akhirnya bergabung dengan Persib Bandung yang sedang melakoni pemusatan latihan (TC) di Bali. Ia mengaku siap untuk menempa diri jelang Super League 2026-2027.

Klok termasuk salah satu pemain yang dipercaya pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, untuk bermain di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Sayangnya, langkah Skuad Garuda terhenti di babak grup.

Marc Klok. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal setelah finis di peringkat ketiga fase grup. Mereka hanya mengumpulkan tujuh poin dari dua kemenangan, satu kali imbang, dan sekali kalah.

1. Dewata Challenge Series 2026

Seusai membela Skuad Garuda, Klok kini kembali ke klub. Persib diketahui menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sekaligus ikut serta dalam ajang bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Di ajang pramusim itu, Persib akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus, kemudian melawan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus 2026. Klok menyatakan kondisinya mantap untuk menjalani sesi latihan bersama Maung Bandung.

 

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