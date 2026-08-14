Jelang Persib Bandung vs Sabah FC: 3 Pemain Pulih dari Cedera, Luciano Guaycochea Masih Diperiksa

Persib Bandung mendapat kabar baik jelang melakoni laga kontra Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026 (Foto: Persib Bandung)

GIANYAR – Persib Bandung mendapat kabar baik jelang melakoni laga kontra Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026. Tiga pemain menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera.

Empat pemain yakni Dion Markx, Ramon Tanque, Berguinho, dan Luciano Guaycochea, mengalami cedera setelah tampil di Piala Presiden 2026. Keempatnya tetap dibawa tim pelatih dalam pemusatan latihan (TC) Persib di Bali.

1. Latihan dengan Bola

Markx yang mengalami cedera hamstring dan Tanque dengan masalah pada bahu kini mulai kembali menjalani latihan menggunakan bola. Keduanya mengikuti sesi latihan di Bali United Training Center, Gianyar, Bali pada Kamis 13 Agustus 2026.

Bagi Markx, latihan tersebut menjadi hari kedua setelah kembali beraktivitas bersama rekan-rekannya di TC Bali. Sementara bagi Tanque, sesi tersebut menjadi kesempatan pertama baginya kembali turun ke lapangan setelah mengalami cedera.

2. Perkembangan Positif

Perkembangan positif juga ditunjukkan Berguinho yang sebelumnya mengalami masalah pada engkel. Pemain asal Brasil tersebut mulai bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan setelah menjalani proses pemulihan di pusat kebugaran.

"Engkel kiri saya sudah mulai nyaman dan tak ada rasa sakit," ujar Berguinho dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (14/8/2026).

Berbeda dengan tiga rekannya, kondisi Guaycochea masih belum memungkinkan untuk mengikuti latihan. Gelandang asal Argentina itu masih harus menjalani pemeriksaan penunjang bersama dokter tim Persib, dr. Wira Prasetya Chandra.