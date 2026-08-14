Marc Klok Senang Kembali ke Persib Usai Bela Timnas Indonesia, Tatap Dewata Challenge Series 2026

Marc Klok Senang Kembali ke Persib Usai Bela Timnas Indonesia, Tatap Dewata Challenge Series 2026 (Dok Persib)

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyusul timnya ke Bali, Kamis (13/8/2026). Klok kembali ke Persib Bandung setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Pada turnamen level ASEAN itu, Marc Klok termasuk salah satu pemain yang dipercaya pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Namun, langkah Timnas Indonesia terhenti di babak grup.

Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal setelah hanya mampu finis di peringkat ketiga fase grup. Mereka hanya mengumpulkan tujuh poin dari dua kemenangan, satu kali imbang, dan sekali kalah.

1. Marc Klok Kembali ke Persib

Usai berjibaku membela Skuad Garuda, Klok kini kembali ke pangkuan klub. Persib Bandung diketahui menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sekaligus ikut serta dalam ajang bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Di ajang pramusim itu, Persib akan menghadapi klub Malaysia, Sabah FC, pada 15 Agustus. Persib kemudian akan melawan tuan rumah Bali United pada 18 Agustus 2026.

Klok mengaku sangat antusias kembali bergabung dengan skuad Maung Bandung -julukan Persib.

Marc Klok (Dok Persib)

"Saya sangat excited untuk kembali latihan dengan Persib," tutur Klok dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (13/8/2026).

"Cukup lama tidak gabung dan hanya bisa melihat perkembangan tim lewat media sosial dan TV. Rasanya rindu dengan teman-teman dan rindu Bandung," ujarnya.

Gelandang berusia 33 tahun itu selama ini mengikuti sepak terjang Persib dari televisi dan media sosial. Dia absen dari skuad Maung Bandung yang keluar sebagai runner-up di Piala Presiden 2026.