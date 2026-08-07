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Umuh Muchtar Puas Lihat Skuad Persib Bandung, Optimistis Tatap Musim 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |00:34 WIB
Umuh Muchtar Puas Lihat Skuad Persib Bandung, Optimistis Tatap Musim 2026-2027
Umuh Muchtar sangat puas lihat skuad Persib Bandung jelang musim 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)
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MANAJER Tim Persib Bandung, Umuh Muchtar, sangat puas melihat skuad untuk musim 2026-2027. Ia pun optimistis dengan kiprah Maung Bandung.

Persib memulai persiapan pramusim melalui latihan perdana pada 11 Juli 2026. Turnamen Piala Presiden kemudian dimanfaatkan sebagai ajang mematangkan kondisi fisik, aspek teknis, sekaligus membangun kekompakan antarpemain.

1. Peningkatan Signifikan

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

Umuh menilai performa Persib mengalami peningkatan signifikan dibanding awal masa persiapan. Ia optimistis kualitas permainan tim akan terus berkembang seiring bertambahnya waktu latihan bersama.

"Sekarang, tim sudah jauh lebih baik apalagi kami masih punya pemain-pemain yang sekarang lagi memperkuat Timnas Indonesia. Ini bukan takabur, tapi banyak orang memprediksi Persib akan lebih bagus," kata Umuh dikutip dari laman resmi Persib, dikutip Jumat (7/8/2026).

Menurut Wak Haji –sapaan akrabnya, kekuatan Persib saat ini juga belum sepenuhnya lengkap. Pangeran Biru masih menunggu tujuh pemain yang sedang menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia untuk kembali bergabung.

Ketujuh pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Marc Klok, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, dan Beckham Putra. Kehadiran mereka diyakini akan semakin menambah kualitas skuad Persib menghadapi musim 2026-2027.

 

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