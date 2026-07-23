Pernah Satu Tim, Luka Menalo Kenang Sosok Dani Olmo

BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, turut bahagia Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Pasalnya, di Timnas Spanyol, ada mantan rekan setim Luka Menalo.

Diketahui, Luka Menalo dan Dani Olmo pernah bahu-membahu saat berseragam klub Liga Kroasia, GNK Dinamo Zagreb. Mereka pernah memperkuat GNK Dinamo Zagreb selama sekitar satu setengah tahun.

Pengalaman itu membuat Menalo mengenal kualitas maupun karakter Olmo, yang kini menjadi salah satu pemain penting bagi Barcelona dan Tim Nasional Spanyol.

"Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dani adalah sosok yang hebat dan pemain yang luar biasa. Dia bermain untuk Barcelona dan tim nasional Spanyol, dan saya ingin mengucapkan selamat kepadanya. Kami pernah bermain bersama selama satu setengah tahun di Dinamo Zagreb," kata Menalo, melansir laman Persib, Kamis (23/7/2026).

Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)

Diketahui, Timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina pada final yang digelar 20 Juli 2026. Ferran Torres keluar menjadi pahlawan berkat gol semata wayangnya di babak perpanjangan waktu.

Sementara itu, Luka Menalo direkrut Persib Bandung dari klub Bosnia & Herzegovina, FK Sarajevo. Ia dikontrak selama satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.