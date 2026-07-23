Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pernah Satu Tim, Luka Menalo Kenang Sosok Dani Olmo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |18:02 WIB
Pernah Satu Tim, Luka Menalo Kenang Sosok Dani Olmo
Pernah Satu Tim, Luka Menalo Kenang Sosok Dani Olmo (Dok Persib)
A
A
A

BANDUNG - Penyerang sayap Persib Bandung, Luka Menalo, turut bahagia Timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Pasalnya, di Timnas Spanyol, ada mantan rekan setim Luka Menalo. 

Diketahui, Luka Menalo dan Dani Olmo pernah bahu-membahu saat berseragam klub Liga Kroasia, GNK Dinamo Zagreb. Mereka pernah memperkuat GNK Dinamo Zagreb selama sekitar satu setengah tahun.

Pengalaman itu membuat Menalo mengenal kualitas maupun karakter Olmo, yang kini menjadi salah satu pemain penting bagi Barcelona dan Tim Nasional Spanyol.

"Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dani adalah sosok yang hebat dan pemain yang luar biasa. Dia bermain untuk Barcelona dan tim nasional Spanyol, dan saya ingin mengucapkan selamat kepadanya. Kami pernah bermain bersama selama satu setengah tahun di Dinamo Zagreb," kata Menalo, melansir laman Persib, Kamis (23/7/2026).

Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)
Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)

Diketahui, Timnas Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina pada final yang digelar 20 Juli 2026. Ferran Torres keluar menjadi pahlawan berkat gol semata wayangnya di babak perpanjangan waktu. 

Sementara itu, Luka Menalo direkrut Persib Bandung dari klub Bosnia & Herzegovina, FK Sarajevo. Ia dikontrak selama satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/49/3231821/ferdiansyah_cecep-k8av_large.jpg
Persib Bandung Resmi Lepas Pemain Muda Ferdiansyah Cecep
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/49/3231456/berikut_delapan_pemain_asing_persib_bandung_yang_langsung_perpanjang_kontrak_dua_tahun-PEnW_large.jpg
3 Pemain Asing Persib Bandung yang Langsung Perpanjang Kontrak 2 Tahun, Nomor 1 Andalan Bojan Hodak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/49/3231434/persib_bandung-N6j4_large.jpg
Igor Tolic Terus Matangkan Persiapan Jelang Persib vs Arema di Piala Presiden 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/49/3231256/balsa_sekulic-Pu9D_large.jpg
Balsa Sekulic Makin Betah di Persib, Tak Sabar Debut
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/23/11/1731255/10-pemain-tercepat-di-piala-dunia-2026-mbappe-top-sprinter-kalahkan-haaland-lli.webp
10 Pemain Tercepat di Piala Dunia 2026: Mbappe Top Sprinter Kalahkan Haaland
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/05/andoni_iraola_1.jpg
Liverpool Bidik Bek Tottenham, Siap Tebus Rp959 Miliar usai Bersinar di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement