Igor Tolic Terus Matangkan Persiapan Jelang Persib vs Arema di Piala Presiden 2026

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, terus mempersiapkan anak asuhnya jelang laga perdana Piala Presiden 2026 pada Sabtu (25/7/2026). Pada laga pembuka, Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat.

1. Matangkan Persiapan

Memasuki pekan terakhir sebelum turnamen pramusim tersebut, tim pelatih Persib terus mematangkan berbagai aspek, mulai dari komposisi pemain hingga kondisi fisik skuad.

Igor Tolic mengatakan seluruh jajaran pelatih bekerja intensif untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.

"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," kata Tolic, melansir laman Persib, Selasa (21/7/2026).

Skuad Persib Bandung latihan jelang musim 2026 2027 (Dok Persib)

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, pemantauan kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama mengingat waktu persiapan menuju Piala Presiden relatif singkat. Karena itu, setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk mengevaluasi perkembangan kebugaran sekaligus menentukan komposisi tim yang paling siap bertanding.

Selain mengejar performa terbaik, Piala Presiden akan dimanfaatkan sebagai ajang memberi pengalaman bertanding kepada para pemain muda. Tolic menilai kehadiran talenta muda sangat penting untuk membangun kedalaman skuad yang kompetitif sepanjang musim.

"Kami juga tentu ingin memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda. Jadi tim nanti akan seimbang," ujarnya.