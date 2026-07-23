Persib Bandung Resmi Lepas Pemain Muda Ferdiansyah Cecep

BANDUNG - Persib Bandung melepas pemain sayap Ferdiansyah Cecep. Kontrak pemain berusia 23 tahun tersebut berakhir usai Super League 2025-2026 dan tidak diperpanjang.

1. Persib Lepas Ferdiansyah Cecep

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang telah diberikan Ferdiansyah selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib.

"Ferdiansyah adalah salah satu pemain hasil pembinaan Persib yang memiliki kualitas dan potensi untuk terus berkembang. Persaingan di tim utama memang sangat kompetitif, sehingga kesempatan bermain yang konsisten menjadi hal penting bagi perkembangan seorang pemain," ujar Adhitia melansir laman Persib.

"Setelah sempat menjalani masa peminjaman bersama Semen Padang, kami bersama-sama melihat bahwa langkah terbaik saat ini adalah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan karier bersama klub lain," ujar Adhitia.

Ia menegaskan, keputusan tersebut tidak mengurangi apresiasi Persib terhadap perjalanan Ferdiansyah bersama klub.

"Kami mengucapkan hatur nuhun atas dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama mengenakan lambang Persib di dada. Ferdiansyah akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Persib dan tercatat dalam sejarah klub sebagai bagian dari skuad yang mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2023/24 dan mempertahankannya pada musim 2024/25," tuturnya.

Pihaknya pun mendoakan agar Ferdiansyah terus berkembang, meraih lebih banyak kesempatan bermain, dan sukses di setiap langkah kariernya.