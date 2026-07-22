Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berguinho Girang Reuni Bareng Mariano Peralta di Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |23:10 WIB
Berguinho Girang Reuni Bareng Mariano Peralta di Persib Bandung
Rosembergne da Silva atau Berguinho girang bisa reuni bareng Mariano Peralta di Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Rosembergne da Silva atau Berguinho girang bisa reuni bareng Mariano Peralta di Persib Bandung. Keduanya diketahui pernah sama-sama berkostum Borneo FC.

Seperti diketahui, Peralta resmi bergabung dengan Persib jelang Super League 2026-2027. Sedangkan, Berguinho sudah lebih dulu menyeberang ke Kota Bandung dari Samarinda pada awal musim lalu.

1. Girang

Mariano Peralta

Kerja sama keduanya di Stadion Segiri, Kalimantan Timur, menyisakan cerita indah. Tidak heran, Berguinho kini girang bakal kembali satu tim dengan Peralta.

"Saya sangat senang. Dia teman saya, saudara saya di sepakbola, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola. Saya sangat senang karena dia bisa datang ke sini," kata Berguinho dilansir dari laman Persib, Rabu (22/7/2026).

2. Saling Tukar Kabar

Pria asal Brasil itu menilai kehadiran Peralta akan memberikan energi positif bagi Persib. Ia sudah tidak sabar dapat bertatap muka dengan pesepakbola berpaspor Argentina tersebut dengan mengenakan jersey biru.

"Peralta, saya sangat tidak sabar dia segera tiba dan berlatih bersama, agar kami bisa bertemu lagi, bisa bersama lagi dan hasilnya bisa meraih target bersama klub," ujar Berguinho.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231722/nadeo_argawinata_merasa_bangga_bisa_bergabung_dengan_persija_jakarta-sUr9_large.jpg
Nadeo Argawinata Bangga Gabung Persija Jakarta: Siap Berjuang Raih Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231691/pelatih_borneo_fc_mauro_jeronimo-Bewc_large.jpg
Borneo FC Tancap Gas! Mauro Jeronimo Pimpin Latihan Perdana Hadapi Musim 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231652/nadeo_argawinata_resmi_bergabung_dengan_persija_jakarta-DgKO_large.jpg
Ditebus dengan Barter 2 Pemain, Persija Jakarta Percaya Nadeo Argawinata Beri Kontribusi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/49/3231651/nadeo_argawinata_resmi_gabung_persija_jakarta-ktgX_large.jpg
Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata Resmi Gabung Persija Jakarta!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/07/22/11/1730909/gavi-akhirnya-buka-mulut-setelah-dibanting-paredes-di-final-piala-dunia-2026-scg.jpeg
Gavi Akhirnya Buka Mulut setelah Dibanting Paredes di Final Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/22/atlet_wushu_samuel_marbun.jpg
Samuel Marbun Bidik Emas Asian Games 2026, Mental Darah Batak Jadi Senjata
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement