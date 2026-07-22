Berguinho Girang Reuni Bareng Mariano Peralta di Persib Bandung

BANDUNG – Rosembergne da Silva atau Berguinho girang bisa reuni bareng Mariano Peralta di Persib Bandung. Keduanya diketahui pernah sama-sama berkostum Borneo FC.

Seperti diketahui, Peralta resmi bergabung dengan Persib jelang Super League 2026-2027. Sedangkan, Berguinho sudah lebih dulu menyeberang ke Kota Bandung dari Samarinda pada awal musim lalu.

1. Girang

Kerja sama keduanya di Stadion Segiri, Kalimantan Timur, menyisakan cerita indah. Tidak heran, Berguinho kini girang bakal kembali satu tim dengan Peralta.

"Saya sangat senang. Dia teman saya, saudara saya di sepakbola, saudara yang saya dapatkan dari sepak bola. Saya sangat senang karena dia bisa datang ke sini," kata Berguinho dilansir dari laman Persib, Rabu (22/7/2026).

2. Saling Tukar Kabar

Pria asal Brasil itu menilai kehadiran Peralta akan memberikan energi positif bagi Persib. Ia sudah tidak sabar dapat bertatap muka dengan pesepakbola berpaspor Argentina tersebut dengan mengenakan jersey biru.

"Peralta, saya sangat tidak sabar dia segera tiba dan berlatih bersama, agar kami bisa bertemu lagi, bisa bersama lagi dan hasilnya bisa meraih target bersama klub," ujar Berguinho.