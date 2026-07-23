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Harapan Pelatih Millwall FC Usai Kedatangan Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |02:01 WIB
Harapan Pelatih Millwall FC Usai Kedatangan Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott
Pemain Millwall FC, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/millwallfc)
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LONDON – Pelatih Millwall FC, Alex Neil, memilih bersikap tenang dalam menyikapi proses penyesuaian para pemain barunya jelang bergulirnya kompetisi musim depan. Neil tak ingin membebankan tuntutan instan dan lebih memilih bersabar membiarkan para pilar anyar, termasuk bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott dalam menikmati setiap tahapan adaptasi di dalam skuad.

Millwall FC terbilang cukup aktif dengan mengamankan servis lima penggawa baru pada bursa transfer musim panas 2026. Skuad The Lions resmi mendaratkan bek Timnas Indonesia Elkan Baggott dari Ipswich Town, Mathis Servais dari KV Mechelen, Tairyk Arconte dari Rodez, Mark Sykes dari Bristol City, serta Jenson Metcalfe dari Bradford City.

Perbedaan latar belakang dan asal kompetisi dari masing-masing pemain disadari Neil akan memakan waktu penyesuaian yang berbeda. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa klub siap memberikan ruang dan waktu bagi para amunisi barunya tersebut.

"Ini mungkin akan menjadi hal terbesar bagi kami sebagai klub, untuk memahami bahwa beberapa pemain ini akan membutuhkan sedikit waktu untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi,” kata Neil dikutip dari Southwarknews, Rabu (22/7/2026).

"Kami tidak sepenuhnya mengendalikan hal itu. Beberapa pemain mungkin langsung beradaptasi dengan baik. Beberapa pemain mungkin membutuhkan waktu lebih lama," tambahnya.

Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)

1. Belajar dari Kasus Camiel Neghli

Neil lants mencontohkan proses adaptasi yang tidak instan melalui perjalanan Camiel Neghli saat diboyong dari Sparta Rotterdam pada Januari 2025 lalu. Neghli sempat menuai nada ragu akibat performanya yang belum optimal pada laga-laga awal.

 

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