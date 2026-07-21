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3 Pemain Asing Persib Bandung yang Langsung Perpanjang Kontrak 2 Tahun, Nomor 1 Andalan Bojan Hodak

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |19:18 WIB
3 Pemain Asing Persib Bandung yang Langsung Perpanjang Kontrak 2 Tahun, Nomor 1 Andalan Bojan Hodak
Berikut delapan pemain asing Persib Bandung yang langsung perpanjang kontrak dua tahun termasuk Uilliam Barros dan Ramon Tanque (Foto: Persib Bandung)
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BERIKUT tiga pemain asing Persib Bandung yang langsung perpanjang kontrak dua tahun. Salah satunya merupakan andalan Bojan Hodak musim lalu.

Persib melepas enam dari total selusin pemain asing yang tampil di putaran kedua Super League 2025-2026. Federico Barba, Andrew Jung, Sergio Castel, Layvin Kurzawa, Adam Przybek, hingga Frans Putros, tak lagi ada di Kota Bandung.

Enam nama yakni Patrico Matricardi, Julio Cesar, Ramon Tanque, Uilliam Barros, Luciano Guaycochea, dan Berguinho, resmi dipertahankan. Bahkan, ada beberapa yang diperpanjang kontraknya.

Siapa saja tiga pemain asing tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Asing Persib Bandung yang Langsung Perpanjang Kontrak 2 Tahun

1. Uilliam Barros

Uilliam Barros beraksi di laga Persib Bandung vs Selangor FC (Foto: AFC)

Penyerang berpaspor Brasil ini mendapat perpanjangan kontrak dua tahun dari Persib. Barros merupakan salah satu andalan di lini serang skuad asuhan Hodak dengan total 42 penampilan.

Pesepakbola berusia 30 tahun ini jadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Persib musim lalu. Barros menjawab kepercayaan itu dengan torehan 10 gol dan 3 assist.

 

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