Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA ITALIA

Kata sang Agen soal Masa Depan Kiper Timnas Indonesia Emil Audero

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |01:16 WIB
Kata sang Agen soal Masa Depan Kiper Timnas Indonesia Emil Audero
Sang agen bicara soal masa depan Emil Audero (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

MASA depan Emil Audero setelah Cremonese terdegradasi ke Serie B 2026-2027 pun jadi pertanyaan penggemar Timnas Indonesia. Sang agen, Manuel Montipo, angkat bicara mengenai kelanjutan karier kliennya.

Audero berstatus sebagai pemain pinjaman di Cremonese sepanjang Liga Italia 2025-2026. Kiper berusia 29 tahun itu didatangkan dari Como 1907 setelah minim menit bermain.

1. Sering Tampil

Emil Audero

Sejak berseragam Cremonese pada Juli 2025, Audero cukup sering tampil. Tercatat, ia telah menjadi pilihan utama pelatih dan membukukan 35 penampilan di semua kompetisi.

Audero juga mencatatkan 11 cleansheet selama berseragam I Grigiorossi. Penampilan solidnya tentu mencuri perhatian di Liga Italia.

2. Kembali ke Como 1907

Sayangnya, Audero gagal membantu Cremonese bertahan di kasta teratas Liga Italia. Pada musim depan, tim yang berbasis di Cremona itu turun ke kasta kedua setelah finis di posisi 18 klasemen akhir.

Montipo mengungkapkan Audero akan kembali ke Como 1907 pada musim 2026-2027. Setelah itu, sang klien akan bicara soal kelanjutan kariernya bersama manajemen klub.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223477/shin_tae_yong_berpeluang_bawa_joey_pelupessy_ke_persija_jakarta_okezone-rnEq_large.jpg
Shin Tae-yong Bawa Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy ke Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/46/3223316/bayern_munich_kembali_menepis_kabar_pemainnya_yang_diincar_real_madrid-PrVd_large.jpg
Michael Olise Diincar Real Madrid, Presiden Bayern Munich: Silakan Hemat Waktumu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/51/3222195/ederson_segera_gabung_manchester_united_ederson99-HchF_large.jpg
Bursa Transfer: Ederson Gabung Manchester United, Denzel Dumfries ke Real Madrid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/49/3221856/mariano_peralta_masuk_belum_resmi_dilepas_borneo_fc_marianoperalta9-hITZ_large.jpg
Respons Manajer Borneo FC soal Rumor Mariano Peralta Gabung Persija Jakarta atau Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/14/51/1717589/daftar-wakil-indonesia-yang-lolos-ke-bwf-world-championships-2026-wdc.webp
Daftar Wakil Indonesia yang Lolos ke BWF World Championships 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Hancurkan Australia, Akhiri AVC Women’s Nations Cup 2026 di Posisi Kelima
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement