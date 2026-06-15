Kata sang Agen soal Masa Depan Kiper Timnas Indonesia Emil Audero

MASA depan Emil Audero setelah Cremonese terdegradasi ke Serie B 2026-2027 pun jadi pertanyaan penggemar Timnas Indonesia. Sang agen, Manuel Montipo, angkat bicara mengenai kelanjutan karier kliennya.

Audero berstatus sebagai pemain pinjaman di Cremonese sepanjang Liga Italia 2025-2026. Kiper berusia 29 tahun itu didatangkan dari Como 1907 setelah minim menit bermain.

1. Sering Tampil

Sejak berseragam Cremonese pada Juli 2025, Audero cukup sering tampil. Tercatat, ia telah menjadi pilihan utama pelatih dan membukukan 35 penampilan di semua kompetisi.

Audero juga mencatatkan 11 cleansheet selama berseragam I Grigiorossi. Penampilan solidnya tentu mencuri perhatian di Liga Italia.

2. Kembali ke Como 1907

Sayangnya, Audero gagal membantu Cremonese bertahan di kasta teratas Liga Italia. Pada musim depan, tim yang berbasis di Cremona itu turun ke kasta kedua setelah finis di posisi 18 klasemen akhir.

Montipo mengungkapkan Audero akan kembali ke Como 1907 pada musim 2026-2027. Setelah itu, sang klien akan bicara soal kelanjutan kariernya bersama manajemen klub.