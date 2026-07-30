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Mantan Penyerang Real Madrid Adrian Dalmau Resmi Gabung PSIM Yogyakarta!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |03:05 WIB
Mantan Penyerang Real Madrid Adrian Dalmau Resmi Gabung PSIM Yogyakarta!
Adrian Dalmau resmi gabung PSIM Yogyakarta. (Foto: iLeague)
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PSIM Yogyakarta resmi memperkenalkan Adrian Dalmau sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Penyerang asal Spanyol itu diproyeksikan menjadi solusi bagi peningkatan produktivitas lini depan Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta.

Kehadiran Adrian Dalmau menjadi bagian dari upaya manajemen memperkuat komposisi skuad jelang bergulirnya musim baru. Striker berusia 32 tahun itu membawa pengalaman panjang setelah berkarier di sejumlah kompetisi elite Eropa.

1. Pernah Main di Real Madrid U-18

Adrian Dalmau siap tempur bersama PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
Adrian Dalmau siap tempur bersama PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Pemain kelahiran Palma de Mallorca pada 23 Maret 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak yang impresif selama berkiprah di Benua Biru. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah mencetak 19 gol dalam satu musim bersama Heracles Almelo di kasta tertinggi Liga Belanda sebelum melanjutkan karier di Liga Polandia.

Ia juga tercatat sebagai pemain jebolan akademi Real Madrid. Ia pernah membela Real Madrid U-18 sebelum hengkang ke Rayo Vallecano U-19.

Manajemen PSIM Yogyakarta menilai perekrutan Adrian Dalmau sesuai dengan kebutuhan tim pada musim ini. Pengalaman menghadapi pemain-pemain berkualitas di kompetisi Eropa diharapkan memberikan dampak positif terhadap performa Laskar Mataram.

2. Optimistis Perkuat Lini Depan PSIM Yogyakarta

Manajer PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, optimistis kehadiran Dalmau dapat melengkapi skema permainan yang tengah dibangun tim pelatih. Dia menilai kualitas sang striker akan menjadi tambahan penting untuk meningkatkan efektivitas serangan PSIM.

 

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