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Persib Bandung Buru 3 Pemain Baru Tambahan di Bursa Transfer Musim Panas 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |02:05 WIB
Persib Bandung Buru 3 Pemain Baru Tambahan di Bursa Transfer Musim Panas 2026?
Gakuto Notsuda salah satu rekrutan transfer Persib Bandung di musim panas 2026. (Foto: Instagram/@persib)
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JUARA Super League 3 musim terakhir, Persib Bandung, disebut belum berhenti berbelanja pemain pada bursa transfer musim panas 2026. Mengutip dari Fabrizio Asia, Persib Bandung berencana mendatangkan tiga pemain baru tambahan.

“Persib masih berencana mendatangkan tiga pemain tambahan, yakni seorang kiper, seorang bek, dan seorang striker pelapis, guna melengkapi komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027,” tulis Fabrizio Asia di akun Instagram-nya, @fabrizioasia_.

Persib Bandung dikabarkan masih membidik 3 nama di bursa transfer musim panas 2026. (Foto: Instagram/@fabrizioasia_)
Persib Bandung dikabarkan masih membidik 3 nama di bursa transfer musim panas 2026. (Foto: Instagram/@fabrizioasia_)

1. Persib Bandung Datangkan 7 Pemain Baru

Sejauh ini manajemen Persib Bandung telah mendatangkan tujuh pemain baru jelang musim 2026-2027. Mereka ialah Sandy Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sukelic, Ragnar Oratmangoen, Gakotu Notsuda, dan Mariano Peralta.

Rekrutan Persib Bandung kali ini jauh lebih impresif ketimbang musim lalu. Kehadiran Ahmed El Wardani sebagai Head of Scouting menjadi salah satu alasan kenapa rekrutan Persib Bandung musim ini lebih gahar.

Dari tujuh nama di atas, empat pemain di antaranya sudah menjalani debut saat Persib Bandung menang 1-0 atas Arema FC di laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026, Sabtu 25 Juli 2026 malam WIB. Sebanyak empat pemain yang sudah menjalani debut adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sukelic dan Gakotu Notsuda.

 

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