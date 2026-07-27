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Persib Bandung Raih Hasil Manis di Awal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Puas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |15:13 WIB
Persib Bandung Raih Hasil Manis di Awal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Puas!
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung mengawali persiapan menyambut musim 2026-2027 dengan catatan gemilang usai mengalahkan Arema FC dalam partai pramusim di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Kemenangan tipis 1-0 bagi Maung Bandung di Piala Presiden 2026 itu dipastikan lewat gol semata wayang yang dicetak oleh Uilliam Barros.

Pelatih Persib, Igor Tolic, memanfaatkan pertandingan tersebut untuk menguji sejumlah wajah baru yang direkrut musim ini. Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sekulic, dan Ikhwan Ali Tanamal dipercaya tampil sejak menit awal, sementara Gakuto Notsuda dimainkan pada babak kedua.

1. Adaptasi Taktik yang Terus Berkembang

Menurut Tolic, pertandingan itu menjadi bagian penting dalam proses membangun chemistry antarpemain. Dia menilai skuad Persib mulai menunjukkan pemahaman permainan meski baru menjalani sekitar dua pekan latihan bersama.

“Para pemain kami baru berkumpul bersama selama dua minggu, tetapi lihat mereka mencoba untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain di lapangan. Saya melihat terutama pada babak pertama, terlihat sangat bagus,” ujar Tolic dikutip dari laman resmi I.League, Senin (27/7/2026).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui timnya masih berada dalam tahap adaptasi, termasuk menyesuaikan diri dengan perubahan metode latihan setelah pergantian pelatih dari era Bojan Hodak. Karena itu, laga pramusim dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun kekompakan sekaligus menerapkan konsep permainan yang diinginkan.

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

2. Tolic Puas dengan Hasil Kerja Tim

Persib juga belum tampil dengan kekuatan terbaik dalam pertandingan tersebut. Tujuh pemain masih menjalani tugas bersama Timnas Indonesia, yakni Marc Klok, Beckham Putra, Saddil Ramdani, Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen.

Selain itu, rekrutan anyar Mariano Peralta juga belum bergabung bersama skuad. Meski demikian, Tolic tetap merasa puas dengan performa yang diperlihatkan para pemain yang tersedia.

 

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