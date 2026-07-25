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Bongkar Total Skuad Borneo FC, Mauro Jeronimo Percaya Diri Tatap Musim 2026-2027!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |01:01 WIB
Bongkar Total Skuad Borneo FC, Mauro Jeronimo Percaya Diri Tatap Musim 2026-2027!
Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo. (Foto: Instagram/borneofc.id)
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SAMARINDA – Era baru Borneo FC resmi dimulai di bawah komando pelatih asal Portugal, Mauro Jeronimo. Skuad berjuluk Pesut Etam tersebut telah menggelar sesi latihan perdana di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, sejak Senin 20 Juli 2026 guna menyongsong kompetisi musim 2026-2027.

Momen latihan perdana ini menjadi ajang reunifikasi para penggawa Pesut Etam setelah menjalani jeda kompetisi selama dua bulan. Wajah-wajah baru mewarnai skuad Borneo FC, mulai dari jajaran juru taktik hingga deretan pemain yang didatangkan untuk memperkuat kedalaman tim.

1. Membangun Karakter dan Mentalitas Tim

Mauro Jeronimo memberikan apresiasi atas kelancaran proses adaptasi awal di Samarinda. Pelatih pemegang lisensi UEFA Pro tersebut menyambut positif tingginya motivasi yang ditunjukkan oleh para anak asuhnya di lapangan.

"Sejauh ini semuanya aman dan berjalan lancar. Saya senang melihat kondisi di sini. Setelah libur dua bulan, para pemain kembali dengan motivasi dan semangat baru. Jelas, sekarang kami punya banyak pemain baru dan staf baru," kata Mauro Jeronimo dikutip dari situs resmi I.League, Sabtu (25/7/2026).

Mengingat perombakan skuad yang terbilang masif, Mauro tidak memungkiri bahwa skema permainan tim harus dirancang kembali dari dasar. Meski demikian, antusiasme tinggi dari para pemain membuatnya optimistis melangkah.

"Bisa dibilang, kami harus membangun tim ini lagi dari nol. Tapi saya senang melihat mereka datang dengan antusiasme tinggi. Buat saya, itu yang paling penting," tutur pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

Mauro Jeronimo. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Mauro Jeronimo. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Ekspektasi Mauro terhadap anak asuhnya tidak sebatas pada kecakapan mengolah bola atau pemahaman strategi belakangan ini. Ia bertekad membentuk unit tim yang memiliki daya juang tinggi serta mampu menyuguhkan tontonan yang menghibur bagi para pendukung.

"Sepak bola itu soal passion dan antusiasme. Itulah yang akan saya coba tanamkan ke para pemain dan staf membangun tim yang bermain dengan penuh semangat, punya mentalitas yang bagus, sehingga para fans bisa datang ke stadion dan menikmati pertandingan," ujar Mauro.

 

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