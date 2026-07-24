Shin Tae-yong Beberkan Penyebab TC di Thailand Begitu Penting untuk Persija Jakarta

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyebut agenda pemusatan latihan (TC) menjadi fondasi utama dalam menggembleng kesiapan Skuad Macan Kemayoran. Pasukan ibu kota tersebut dijadwalkan bertolak ke Thailand untuk melakoni TC pada 10 Agustus 2026 mendatang.

Selama TC di Negeri Gajah Putih, Persija rencananya akan melakoni empat laga uji coba. Namun, Rizky Ridho dan kolega akan tampil lebih dahulu dalam ajang pramusim Piala Presiden 2026.

Shin Tae-yong menegaskan program TC timnya akan tetap berjalan sesuai rencana meskipun sempat ada penyesuaian jadwal. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut bertekad membangun kekuatan Persija demi mengusung target meraih gelar juara.

1. Membangun Fondasi Tim

"Sebenarnya sekarang pemusatan latihan di Thailand merupakan unsur yang paling penting dalam membangun satu musim selama satu tahun," mata Shin Tae-yong dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/7/2026).

Suasana latihan Persija Jakarta Okezone

"Bagaimanapun juga para pemain akan pergi setelah pertandingan (Piala Presiden) selesai," tambahnya.