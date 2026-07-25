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Pesan Haru Aditya Warman Usai Dilepas Persija Jakarta ke Borneo FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |00:01 WIB
Pesan Haru Aditya Warman Usai Dilepas Persija Jakarta ke Borneo FC
Aditya Warman dilepas Persija Jakarta ke Borneo FC. (Foto: Instagram/aditya.warmannn)
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JAKARTA Persija Jakarta secara resmi melepas talenta mudanya, Aditya Warman, menuju Borneo FC. Kepindahan pemain muda tersebut ternyata menjadi bagian dari klausul kesepakatan transfer kiper Nadeo Argawinata ke Skuad Macan Kemayoran dari Pesut Etam.

Sebagai informasi, Aditya mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama Persija pada kompetisi Super League 2024-2025 saat masih ditangani pelatih Carlos Pena. Sepanjang musim lalu, sang pemain mencatatkan 11 penampilan dan berhasil mengemas gol indah dari luar kotak penalti ke gawang Persijap Jepara.

1. Doa dari Manajemen Macan Kemayoran

Sejatinya tak hanya Adit yang menjadi bagian dari skema transfer Nadeo ke Persija. Bek Timnas Indonesia U-19 milik Persija, Ibrah Ohorella, juga ikut diboyong bersama Adit menuju Borneo FC.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, mendoakan Adit dan Ibrah agar dapat terus berkembang bersama Borneo FC. Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi serta loyalitas kedua pemain selama berseragam Persija.

Aditya Warman. (Foto: Instagram.aditya.warmannn)
Aditya Warman. (Foto: Instagram.aditya.warmannn)

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Aditya Warman dan Ibrah Ohorella atas dedikasi yang telah mereka berikan selama menjadi bagian dari Persija. Sebagai dua pemain muda Persija, mereka memiliki potensi yang sangat baik," kata Prapanca dilansir dari laman I.League, Sabtu (25/7/2026).

 

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