Demi Penuhi Regulasi, PSIM Kejar Penambahan Lampu dan Kursi Stadion Sultan Agung

YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta terus bergerak cepat membenahi fasilitas Stadion Sultan Agung, Bantul. Perbaikan ini untuk memenuhi standar kelayakan stadion sebagai homebase untuk mengarungi Super League 2026-2027.

1. Renovasi Stadion Sultan Agung

Langkah pembenahan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pencahayaan lapangan serta kelengkapan single seat di tribun penonton. Kebijakan pembenahan ini sudah menjadi perhatian dari manajemen PSIM sejak musim lalu selesai.

“Regulasi untuk kompetisi 2026/27 sudah diinformasikan I.League selaku operator liga secara langsung, sejak berakhirnya kompetisi musim lalu. Sejak saat itu, manajemen langsung berkoordinasi dengan Pemkab dan Dispora Bantul agar pembenahan yang perlu diupayakan bisa berjalan lancar,” kata Manajer Operasional PSIM, Wendy Umar Seno Aji, melansir laman iLeague, Minggu (26/7/2026).

“I.League juga telah melakukan inspeksi ke Stadion Sultan Agung pada Jumat (17/7) lalu dengan beberapa catatan perbaikan fasilitas, salah satu yang ditekankan mengenai penambahan lux lampu dan jumlah single seat,” ucap Wendy.

Manajemen Laskar Mataram berkomitmen menyelesaikan perbaikan sebelum kompetisi resmi bergulir. “Untuk memenuhi standar regulasi dari operator Liga, manajemen berkomitmen untuk mengupayakan berbagai perbaikan fasilitas di Stadion Sultan Agung,” ucap Wendy.

Persyaratan ketat ditetapkan operator liga guna memastikan kenyamanan serta keselamatan seluruh pihak. Setiap stadion yang akan dijadikan homebase tim harus memiliki daya pencahayaan minimal 1.600 lux dengan jumlah single seat 5.000.

Saat ini, jumlah daya lampu di SSA masih di kisaran 1.200 lux setelah pengecekan terakhir oleh I.League. Sementara untuk single seat masih tercatat sejumlah 420.

“Beberapa syarat mutlak yang perlu dipenuhi adalah penambahan daya lampu stadion agar mencapai 1.600 lux serta penambahan fasiitas single seat sejumlah 4.580 sehingga jumlahnya menjadi genap 5.000 kursi,” kata Wendy.