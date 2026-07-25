Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sektor Kiper Makin Mewah, Shin Tae-yong Yakin Nadeo Argawinata Bawa Persija Jakarta Berprestasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |02:01 WIB
Sektor Kiper Makin Mewah, Shin Tae-yong Yakin Nadeo Argawinata Bawa Persija Jakarta Berprestasi
Pemain Persija Jakarta, Nadeo Argawinata. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menaruh optimisme tinggi terhadap kedatangan kiper baru, Nadeo Argawinata. Kehadiran penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia tersebut diyakini mampu membuat benteng pertahanan Skuad Macan Kemayoran makin kukuh pada kompetisi Super League 2026-2027.

Pemain yang sebelumnya membela Borneo FC itu resmi diboyong manajemen Persija Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Nadeo diganjar kontrak berdurasi lima musim untuk mengawal gawang Macan Kemayoran.

1. Persaingan Ketat di Sektor Kiper

Shin Tae-yong mengaku sangat bersyukur karena sektor penjaga gawang Persija kini dihuni deretan kiper berkualitas dan kaya pengalaman, seperti Andritany Ardhiyasa, Aqil Savik, hingga Nadeo. Kedalaman skuad di posisi vital ini diyakini bakal memberi dampak positif yang signifikan bagi tim.

"Ada juga Aqil yang selevel timnas. Mereka akan membantu memperkuat agar kami mendapatkan prestasi," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Di sisi lain, Nadeo tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai resmi berseragam Persija untuk lima tahun mendatang. Ia bertekad membalas kepercayaan manajemen dan pelatih dengan memberikan penampilan maksimal bagi tim kebanggaan The Jakmania tersebut.

"Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa," ujar Nadeo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/49/3232069/mauro_jeronimo-KDOs_large.jpg
Bongkar Total Skuad Borneo FC, Mauro Jeronimo Percaya Diri Tatap Musim 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/49/3232063/aditya_warman-GkUg_large.jpg
Pesan Haru Aditya Warman Usai Dilepas Persija Jakarta ke Borneo FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/51/3232057/shin_tae_yong-U43S_large.jpg
Shin Tae-yong Beberkan Penyebab TC di Thailand Begitu Penting untuk Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/49/3232044/persib_bandung-jRdX_large.jpg
Pesan Persib Bandung untuk Bobotoh Usai FIFA Registration Ban Resmi Dicabut
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/24/51/1731715/ekshibisi-padel-di-porprov-senator-mirah-sebut-momentum-lahirnya-atlet-berprestasi-di-ntb-nbj.webp
Ekshibisi Padel di Porprov, Senator Mirah Sebut Momentum Lahirnya Atlet Berprestasi di NTB
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_voli_putra_indonesia_menumbangkan_filipina.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia Libas Filipina 3-1, Juara Grup A SEA V Cup 2026 dan Tantang Vietnam di Semifinal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement