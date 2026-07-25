Sektor Kiper Makin Mewah, Shin Tae-yong Yakin Nadeo Argawinata Bawa Persija Jakarta Berprestasi

JAKARTA – Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menaruh optimisme tinggi terhadap kedatangan kiper baru, Nadeo Argawinata. Kehadiran penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia tersebut diyakini mampu membuat benteng pertahanan Skuad Macan Kemayoran makin kukuh pada kompetisi Super League 2026-2027.

Pemain yang sebelumnya membela Borneo FC itu resmi diboyong manajemen Persija Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Nadeo diganjar kontrak berdurasi lima musim untuk mengawal gawang Macan Kemayoran.

1. Persaingan Ketat di Sektor Kiper

Shin Tae-yong mengaku sangat bersyukur karena sektor penjaga gawang Persija kini dihuni deretan kiper berkualitas dan kaya pengalaman, seperti Andritany Ardhiyasa, Aqil Savik, hingga Nadeo. Kedalaman skuad di posisi vital ini diyakini bakal memberi dampak positif yang signifikan bagi tim.

"Ada juga Aqil yang selevel timnas. Mereka akan membantu memperkuat agar kami mendapatkan prestasi," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/7/2026).

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Di sisi lain, Nadeo tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai resmi berseragam Persija untuk lima tahun mendatang. Ia bertekad membalas kepercayaan manajemen dan pelatih dengan memberikan penampilan maksimal bagi tim kebanggaan The Jakmania tersebut.

"Merupakan sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Persija, salah satu klub terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan dukungan Jakmania yang luar biasa," ujar Nadeo.