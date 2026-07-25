Tatap Big Match Piala Presiden 2026, Persebaya Surabaya Asah Taktik Jelang Duel Lawan Persija Jakarta

SURABAYA – Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang partai big match fase Grup B Piala Presiden 2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo tersebut dijadwalkan bakal melakoni laga sengit saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Minggu (26/7/2026).

Gelandang Persebaya, Diogo Ramalho, memastikan proses latihan tim berjalan lancar dan penuh fokus. Ia menegaskan seluruh pemain berambisi mengamankan hasil maksimal demi mengamankan poin di kandang sendiri.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Setiap hari kami berusaha memanfaatkan sesi latihan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman permainan dan membangun chemistry di dalam tim," kata Diogo Ramalho dilansir dari laman resmi Persebaya, Sabtu (25/7/2026).

"Saya melihat semua pemain memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik," tambahnya.

Bernardo Tavares ingin bangkitkan kualitas Persebaya Surabaya Persebayaid

1. Dampak Positif Racikan Program Bernardo Tavares

Pemain berposisi gelandang itu menilai skema dan program latihan yang dirancang pelatih Bernardo Tavares terbukti membantu performa tim berkembang secara berkesinambungan. Setiap sesi gemblengan dinilai memiliki target yang terukur untuk mempertajam koordinasi antar lini.