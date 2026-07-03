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Klub Liga 3 Inggris Tertarik Rekrut Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |20:05 WIB
Klub Liga 3 Inggris Tertarik Rekrut Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott!
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott diincar Leyton Orient. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
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KLUB Liga 3 Inggris Leyton Orient dikabarkan mempertimbangkan merekrut tembok Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Kabar itu diungkap mantan agen yang kini menjadi jurnalis, John Hariott.

1. Elkan Baggott Terikat Kontrak Bersama Ipswich Town

Elkan Baggott saat ini masih berstatus pemain Ipswich Town. Pemain 23 tahun itu baru saja memperpanjang kontraknya di Ipswich Town hingga 2028.

Leyton Orient tertarik mendatangkan Elkan Baggott . (Foto: X/@JHFootballAgent)
Leyton Orient tertarik mendatangkan Elkan Baggott . (Foto: X/@JHFootballAgent)

Walau begitu, kepastian menit bermain Elkan Baggott di klub tersebut masih abu-abu. Sejak menginjak karier profesional, Elkan Baggott kerap dipinjamkan oleh Ipswich Town.

Ia sempat dipinjamkan ke Gillingham FC, Bristol Rovers, hingga Blackpool FC.  Karena itu, bukan tidak mungkin Elkan Baggott kembali dipinjamkan Ipswich Town untuk musim 2026-2027.

Hariott mengungkapkan, Elkan Baggott kemungkinan besar akan bergabung dengan klub Liga 3 Inggris Leyton Orient. Meski begitu, ia tak mengungkap detail kontrak yang akan diberikan oleh klub tersebut.

"Setelah berbicara dengan sumber saya di Orient pagi ini, berikut adalah perkembangan terkini," ungkap Hariott dikutip dari akun X pribadinya (@JHFootballAgent), Jumat (3/7/2026).

"Elkan Baggott juga dipertimbangkan sebagai bek tengah baru," tambahnya.

 

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