Setelah Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen Disebut Gabung Persib Bandung!

SETELAH Gabriel Mutumbo, Persib Bandung dikabarkan akan mengamankan dua pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen. Kehadiran pemain-pemain ini menjadi alasan kuat Persib Bandung bersaing di kompetisi antarklub Asia pada musim 2026-2027.

Kabar kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh ke skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede. Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede- mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel.

Ragnar Oratmangoen disebut gabung Persib Bandung. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

“Info yang sangat akurat dan sumber yang sangat kredibel ke saya. Ada lalu lintas yang hampir pasti merapat ke Persib Bandung. Dua pemain itu adalah pemain diaspora,” kata Bung Harpa, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Selasa (30/6/2026).

“Pemain yang dimaksud berinisial RO. Siapa lagi kalau bukan Ragnar Oratmangoen. Tak heran Ragnar diincar. Kita tahu Igor Tolic titisannya Bojan Hodak dan kita tahu Bojan Hodak menyukai penyerang yang suka membantu pertahanan. Kriteria itu cocok dengan karakter Ragnar Oratmangoen,” lanjut pria yang juga bekerja sebagai jurnalis ini.

1. Persib Bandung Perkuat Pertahanan

Jika benar Sandy Walsh gabung Persib Bandung, itu tidak mengherankan. Sebab, Persib Bandung membutuhkan tenaga tambahan di posisi sektor kanan pertahanan.

Sandy Walsh tak hanya bisa menguatkan pertahanan, tapi juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Buriram United di musim 2025-2026, Sandy Walsh mengemas lima gol dan dua assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi.