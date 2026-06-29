Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil dan Perjalanan Karier Gabriel Mutombo, Bek Baru Persib Bandung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |18:12 WIB
Profil dan Perjalanan Karier Gabriel Mutombo, Bek Baru Persib Bandung
Profil dan Perjalanan Karier Gabriel Mutombo, Bek Baru Persib Bandung (Instagram/@gabinho22)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung akhirnya mendatangkan Gabriel Mutombo Kupa. Bek asal Prancis tersebut menjadi pemain pertama yang didatangkan Persib Bandung untuk musim depan. 

1. Profil Gabriel Mutombo Kupa

Gabriel Mutombo Kupa merupakan pemain kelahiran Villeurbanne, Prancis. Ia lahir pada 19 Januari 1996. 

Bek yang kini berusia 30 tahun tersebut mengawali kariernya di Prancis. Ia pernah membela Angers SCO U-19 pada 2013-2014.

Pada musim 2016, ia dipinjamkan ke Bastia. Ia kembali dipinjamkan ke US Orleans semusim berikutnya.  Pada musim 2018-2019, barulah ia pindah permanen ke US Orleans setelah kontraknya di Angers SCO berakhir. 

Pada 2020-2021, ia kemudian bergabung ke klub Prancis lainnya Troyes. Namun, di sana ia lagi-lagi dipinjamkan. Kali ini ia dipinjamkan ke klub Portugal Vilafranquense. 

Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)
Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)

Pada 2023, ia pindah lagi ke klub Rumania FC Botosani dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya berakhir, petualangannya berlanjut ke klub Yunani Chania. 

Pada musim 2024-2025, Mutombo mencoba peruntungannya dengan pindah ke klub Asia. Ia pindah ke klub raksasa Thailand FC Ratchaburi. 

Pada musim 2025-2026, saat membela Ratchaburi, ia sempat berhadapan langsung dengan Persib pada babak 16 besar AFC Champions League Two, 11 dan 18 Februari 2026 lalu. Pengalaman tersebut diyakini menjadi salah satu modal penting bagi Mutombo untuk beradaptasi dengan cepat bersama skuad Pangeran Biru.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih sebagai bagian dari kebutuhan teknis tim menghadapi padatnya agenda kompetisi musim mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/49/3227217/gabriel_mutombo-CbTP_large.jpg
Persib Bandung Resmikan Rekrutan Pertama Musim Ini, Gabriel Mutombo Kupa dari Ratchaburi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/49/3227193/layvin_kurzawa-bEwj_large.jpg
4 Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/49/3226786/persib_resmi_berpisah_dengan_asisten_pelatih_fisik_miro_petric-m1NO_large.jpeg
Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/49/3225766/luciano_guaycochea_memilih_mudik_ke_argentina_saat_mendapat_libur_dari_persib_bandung-FcL2_large.jpg
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Mudik ke Argentina
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/29/11/1722771/komitmen-nol-emisi-fifa-tercoreng-jet-pribadi-infantino-di-piala-dunia-2026-vjl.webp
Komitmen Nol Emisi FIFA Tercoreng Jet Pribadi Infantino di Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/29/kapten_timnas_kanada_stephen_eustaquio_menentuka.jpg
Komentar Menyentuh Stephen Eustaquio usai Golnya Antar Kanada Ukir Sejarah di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement