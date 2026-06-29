Profil dan Perjalanan Karier Gabriel Mutombo, Bek Baru Persib Bandung

BANDUNG - Persib Bandung akhirnya mendatangkan Gabriel Mutombo Kupa. Bek asal Prancis tersebut menjadi pemain pertama yang didatangkan Persib Bandung untuk musim depan.

1. Profil Gabriel Mutombo Kupa

Gabriel Mutombo Kupa merupakan pemain kelahiran Villeurbanne, Prancis. Ia lahir pada 19 Januari 1996.

Bek yang kini berusia 30 tahun tersebut mengawali kariernya di Prancis. Ia pernah membela Angers SCO U-19 pada 2013-2014.

Pada musim 2016, ia dipinjamkan ke Bastia. Ia kembali dipinjamkan ke US Orleans semusim berikutnya. Pada musim 2018-2019, barulah ia pindah permanen ke US Orleans setelah kontraknya di Angers SCO berakhir.

Pada 2020-2021, ia kemudian bergabung ke klub Prancis lainnya Troyes. Namun, di sana ia lagi-lagi dipinjamkan. Kali ini ia dipinjamkan ke klub Portugal Vilafranquense.

Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)

Pada 2023, ia pindah lagi ke klub Rumania FC Botosani dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya berakhir, petualangannya berlanjut ke klub Yunani Chania.

Pada musim 2024-2025, Mutombo mencoba peruntungannya dengan pindah ke klub Asia. Ia pindah ke klub raksasa Thailand FC Ratchaburi.

Pada musim 2025-2026, saat membela Ratchaburi, ia sempat berhadapan langsung dengan Persib pada babak 16 besar AFC Champions League Two, 11 dan 18 Februari 2026 lalu. Pengalaman tersebut diyakini menjadi salah satu modal penting bagi Mutombo untuk beradaptasi dengan cepat bersama skuad Pangeran Biru.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih sebagai bagian dari kebutuhan teknis tim menghadapi padatnya agenda kompetisi musim mendatang.