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Baru Gabung, Eliano Reijnders Siap Diturunkan Persib Bandung Lawan Bali United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:13 WIB
Baru Gabung, Eliano Reijnders Siap Diturunkan Persib Bandung Lawan Bali United
Eliano Reijnders akhirnya bergabung dengan skuad Persib Bandung usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 (Foto: Persib Bandung/Barly Isham)
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GIANYAR – Eliano Reijnders akhirnya bergabung dengan skuad Persib Bandung usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Pemain berdarah Belanda itu mengaku siap untuk langsung diturunkan melawan Bali United.

Tujuh penggawa Persib yang membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 sudah kembali. Mereka datang secara bertahap karena mendapat jatah libur ekstra yang berbeda-beda.

1. Siap Diturunkan

Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/eliano.r)

Reijnders jadi personel terbaru yang bergabung dengan skuad Persib di Bali pada Minggu 16 Agustus 2026. Kendati baru saja tiba, adik dari Tijjani Reijnders tersebut menyatakan siap diturunkan.

"Saya siap untuk bermain, begitu juga semua pemain lainnya di tim. Semoga kita bisa memenangi pertandingan ini," kata Reijnders, dilansir dari laman resmi Persib, Senin (17/8/2026).

2. Kebugaran Terjaga

Persib memang akan menghadapi Bali United dalam lanjutan Dewata Challenge Series 2026. Di partai pertama melawan Sabah FC, Reijnders masih absen.

Kendati cukup lama tidak berlatih di klub, fisik Reijnders tetap terjaga. Pasalnya, ia menjalani latihan yang intens bersama Timnas Indonesia plus baru saja melakoni empat laga di fase grup Piala AFF 2026.

 

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