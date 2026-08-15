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Beckham Putra dan Sandy Walsh Gabung TC Persib di Bali, Langsung Latihan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |14:38 WIB
Beckham Putra dan Sandy Walsh Gabung TC Persib di Bali, Langsung Latihan
Beckham Putra dan Sandy Walsh Gabung TC Persib di Bali, Langsung Latihan (Dok Persib)
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JAKARTA - Beckham Putra Nugraha dan Sandy Walsh telah bergabung dengan rekan-rekannya di Persib Bandung untuk mengikuti training camp (TC) di Bali. Keduanya menyusul rekan-rekannya usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. 

1. Beckham dan Sandy Walsh Gabung TC

Beckham Putra Nugraha dan Sandy Walsh tiba di tempat Persib menginap pada Jumat (14/8/2026). Beckham Putra tiba pada sore hari, sementara Sandy Walsh datang pada malam harinya. 

Pada Sabtu (15/8/2026), Beckham sudah mengikuti sesi pemanasan ringan di area hotel tempat menginap. Sementara Sandy belum dapat mengikuti sesi tersebut karena cedera. Namun, ia tetap berada di dekat aktivitas teman-temannya tersebut.

Beckham Putra (Instagram/@beckham_put7)
Beckham Putra (Instagram/@beckham_put7)

"Saya ada cedera ringan. Tapi saya merasa fit dan bagus. Di TC ini saya ingin lebih tahu dan mengenal para pemain lainnya dan tim," tutur Sandy, melansir laman Persib.

Dengan datangnya Beckham dan Sandy, total sudah ada tiga pemain Timnas yang sudah bergabung ke Bali. Sebelumnya, Marc Klok menjadi pemain Timnas skuad AFF 2026 pertama yang tiba di Bali.

Rencananya, sore ini, Ragnar Oeratmangoen dijadwalkan tiba di hotel. Besar kemungkinan para pemain timnas ini akan dibawa ke Stadion I Wayan Dipta guna menyaksikan laga persahabatan melawan Sabah FA. 

Diketahui, selama menjalani pemusatan latihan di Bali, skuad asuhan Igor Tolic juga ambil bagian dalam Dewata Challenge Series 2026 bersama Bali United dan Sabah FC dari Malaysia.

 

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Topik Artikel :
Sandy Walsh Beckham Putra
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