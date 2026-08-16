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Igor Tolic Puas Adaptasi Danijel Loncar Mulus, Siap Diturunkan saat Persib Bandung Lawan Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |16:05 WIB
Igor Tolic Puas Adaptasi Danijel Loncar Mulus, Siap Diturunkan saat Persib Bandung Lawan Bali United
Igor Tolic puas dengan adaptasi Danijel Loncar bersama skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
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GIANYAR – Igor Tolic puas dengan adaptasi Danijel Loncar bersama skuad Persib Bandung. Ia siap menurunkan penggawa anyarnya itu dalam laga uji coba menghadapi Bali United.

Tolic mengatakan terus memantau perkembangan Loncar. Pemain itu masih dilihat kesiapan untuk tampil dalam laga pramusim.

1. TC di Bali

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Saat ini, Persib sedang melangsung pemusatan latihan (TC) di Gianyar, Bali. Tak hanya berlatih, mereka juga ambil bagian dalam Dewata Challenge Series 2027.

Dalam laga kedua ajang tersebut, Persib akan melawan Bali United. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali, Gianyar, Bali, Selasa 18 Agustus 2026 malam WIB.

"Mungkin untuk pertandingan kedua dia akan bermain kita lihat nanti apakah semuanya lancar," kata Tolic, dilansir dari laman Persib, Minggu (16/8/2206).

 

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