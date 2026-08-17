Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mariano Peralta Makin Pede usai Nyekor saat Persib Bandung Sikat Sabah FC 3-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:07 WIB
Mariano Peralta Makin <i>Pede</i> usai <i>Nyekor</i> saat Persib Bandung Sikat Sabah FC 3-0
Mariano Peralta semakin percaya diri usai mencetak gol untuk Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

GIANYAR – Mariano Peralta girang bisa menyumbang satu gol saat Persib Bandung menang 3-0 atas Sabah FC dalam laga bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Ia pun semakin percaya diri.

Duel Persib Bandung melawan Sabah FC itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 15 Agustus 2026 malam WIB. Selain Peralta, dua gol Pangeran Biru disumbangkan Luka Menalo dan Beckham Putra.

1. Penting

Persib vs Sabah FC (@persib)

Bagi Peralta, gol tersebut berarti penting. Apalagi, ia baru bergabung belakangan, tepatnya di tengah-tengah Piala Presiden 2026.

Gol yang dicetaknya via titik penalti tersebut, memiliki arti penting. Selain membantu tim meraih kemenangan, eks Borneo FC itu juga semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya.

"Tentu sangat penting gol itu, untuk kemenangan tim dan bagi saya pribadi untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi. Tapi yang utama tetaplah membantu tim menang," kata Peralta, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (17/8/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/49/3236690/eliano_reijnders_akhirnya_bergabung_dengan_skuad_persib_bandung_usai_memperkuat_timnas_indonesia_di_piala_aff_2026-ws1F_large.jpg
Baru Gabung, Eliano Reijnders Siap Diturunkan Persib Bandung Lawan Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/49/3236523/igor_tolic_puas_dengan_adaptasi_danijel_loncar_bersama_skuad_persib_bandung-cNPp_large.jpg
Igor Tolic Puas Adaptasi Danijel Loncar Mulus, Siap Diturunkan saat Persib Bandung Lawan Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/49/3236430/persib_vs_sabah_fc-ntRe_large.jpg
Hasil Dewata Challenge Series : Persib Bandung Bantai Sabah FC 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/49/3236359/beckham_putra-7X80_large.jpg
Beckham Putra dan Sandy Walsh Gabung TC Persib di Bali, Langsung Latihan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/16/11/1739697/apc-bandung-juara-bri-youth-champions-league-2026-taklukkan-tajimalela-bekasi-20-fga.webp
APC Bandung Juara BRI Youth Champions League 2026, Taklukkan Tajimalela Bekasi 2-0
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/04/27/pelatih_juventus_luciano_spalletti.jpg
Juventus Incar 2 Pemain AC Milan, Skema Transfer Murah Disiapkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement