Mariano Peralta Makin Pede usai Nyekor saat Persib Bandung Sikat Sabah FC 3-0

GIANYAR – Mariano Peralta girang bisa menyumbang satu gol saat Persib Bandung menang 3-0 atas Sabah FC dalam laga bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Ia pun semakin percaya diri.

Duel Persib Bandung melawan Sabah FC itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 15 Agustus 2026 malam WIB. Selain Peralta, dua gol Pangeran Biru disumbangkan Luka Menalo dan Beckham Putra.

1. Penting

Bagi Peralta, gol tersebut berarti penting. Apalagi, ia baru bergabung belakangan, tepatnya di tengah-tengah Piala Presiden 2026.

Gol yang dicetaknya via titik penalti tersebut, memiliki arti penting. Selain membantu tim meraih kemenangan, eks Borneo FC itu juga semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya.

"Tentu sangat penting gol itu, untuk kemenangan tim dan bagi saya pribadi untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi. Tapi yang utama tetaplah membantu tim menang," kata Peralta, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (17/8/2026).