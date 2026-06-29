Persib Bandung Resmikan Rekrutan Pertama Musim Ini, Gabriel Mutombo Kupa dari Ratchaburi

Persib Bandung Resmikan Rekrutan Pertama Musim Ini, Gabriel Mutombo Kupa dari Ratchaburi (Dok Persib)

JAKARTA - Persib Bandung mengumumkan pemain baru untuk Super League 2026-2027. Pemain tersebut adalah Gabriel Mutombo Kupa.

1. Rekrutan Pertama

Ia menjadi rekrutan pertama Pangeran Biru untuk musim depan. Kepastian transfer ini diumumkan di akun Instagram Persib Bandung.

"Fondasi kokoh pertama untuk benteng pertahanan #Persib di musim mendatang. Sektor belakang kini punya pelindung baru asal Prancis: Gabriel Mutombo Kupa! Give your warmest welcome, Bobotoh!," demikian keterangan postingan tersebut.

Baca Juga:

Gabriel Mutombo Kupa merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Bek berusia 30 tahun itu juga fasih bermain di full back kiri.

Ini berarti, ia akan menggantikan posisi Federico Barba, yang hengkang dari Persib Bandung pada akhir musim ini.

Sesi latihan Persib Bandung

Sebelumnya, Mutombo memperkuat klub Thailand, Ratchaburi. Dari penelusuran Okezone, kontraknya di klub Thailand tersebut pada akhir musim ini.

Sepanjang musim lalu, ia total mengemas 34 penampilan bersama Ratchaburi. Dari seluruh penampilannya musim lalu, ia total mengemas 2 gol.