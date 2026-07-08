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Alex Martins Resmi Pamit dari Dewa United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |12:56 WIB
Alex Martins Resmi Pamit dari Dewa United
Alex Martins resmi tinggalkan Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
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TANGERANG - Kebersamaan manis antara Dewa United dan Alex Martins akhirnya resmi mencapai garis akhir. Striker haus gol asal Brasil tersebut mengumumkan keputusannya untuk menyudahi masa bakti setelah tiga musim berturut-turut menjadi tumpuan utama di lini serang klub berjuluk Tangsel Warriors tersebut.

Perpisahan ini dikonfirmasi langsung oleh Alex melalui sebuah unggahan emosional di akun Instagram pribadinya (@alex39_mf) pada Rabu (8/7/2026). Langkah ini sekaligus menandai berakhirnya era produktif sang penyerang asing di Tangerang.

Dalam unggahannya, Alex mengaku menutup satu babak penting dalam karier profesionalnya. Dia menyebut telah memberikan dedikasi dan rasa hormat penuh selama mengenakan seragam Dewa United.

"Hari ini saya menutup sebuah babak. Sudah tiga musim saya membela klub ini dengan rasa bangga, dedikasi, dan rasa hormat yang besar," tulis Alex Martins, dikutip dari laman resmi I League, Rabu (8/7/2026).

1. Konsistensi sang Mesin Gol Brasil

Sepanjang memperkuat Dewa United, Alex tampil konsisten sebagai mesin gol tim. Dia mencetak 21 gol pada musim 2023-2024, kemudian meningkatkan catatannya menjadi 26 gol pada musim 2024-2025.

Alex Martins
Alex Martins

Ketajaman Alex tetap berlanjut pada musim 2025-2026 dengan koleksi 20 gol di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Torehan tersebut membuatnya menjadi salah satu penyerang paling produktif selama tiga musim terakhir.

Tak hanya mengenang pencapaiannya di atas lapangan, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama berada di Dewa United. Menurutnya, perjalanan bersama klub memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga.

 

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