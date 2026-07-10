Profil Patryk Klimala, Bomber asal Polandia yang Menolak Mentah-Mentah Gabung Persib Bandung

JAKARTA - Bomber asal Polandia, Patryk Klimala, menolak mentah-mentah bergabung dengan Persib Bandung.

1. Klimala Tolak Persib Bandung

Persib Bandung gencar mendatangkan sejumlah nama baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Terlebih klub berjuluk Pangeran Biru tersebut bakal bertanding di 4, yaitu Super League, League Cup, ASEAN Club Championship (ACC), AFC Champions League Two.

Nama Patryk Klimala, bomber asal Polandia, santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Namun, Klimala yang kini membela klub Korea Selatan (Korsel), FC Seoul tersebut membantah kabar dirinya akan bergabung dengan Persib Bandung.

“Halo semuanya. Tolong jangan percaya apa pun yang Anda lihat di internet. Tidak semua yang Anda lihat di media online itu benar,” kata Patryk Klimala di stories Instagram-nya, @patryklimala, dikutip pada Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan akan tetap berseragam FC Seoul demi mengincar target gelar juara liga.

“Saya tidak pergi ke mana-mana. Kami akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan kejuaraan ini (Liga 1 Korea Selatan),” lanjut penyerang bertinggi 183 sentimeter tersebut.

Lalu, siapakah Patryk Klimala hingga namanya santer sempat dikaitkan dengan Persib Bandung?

Patryk Klimala bantah gabung Persib Bandung patryklimala

2. Profil Patryk Klimala

Patryk Klimala lahir di Swidnica, Polandia, pada 5 Agustus 1998. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah itu memiliki tinggi badan 183 cm.

Pada masa mudanya, ia sempat menimba ilmu di sejumlah klub lokal, yaitu Zjednoczeni Żarów, Lechia Dzierżoniów, Legia Warszawa, menurut laman Transfermarkt.

Ia kemudian memulai karier profesionalnya bersama klub Polandia Jagiellonia pada musim 2016-2017. Pada musim debutnya, ia sempat tampil dalam 3 pertandingan.

Musim berikutnya ia pindah ke Wigry Suwalki yang mentas di divis 2 Liga Polandia dengan status pinjaman. Di sana, ia mulai sering mendapatkan menit bermain. Total Klimala bermain dalam 27 pertandingan dengan catatan 13 gol dan 2 assist.