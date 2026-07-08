Penyerang Polandia Patryk Klimala Bantah Gabung Persib Bandung!

PENYERANG Polandia Patryk Klimala membantah pemberitaan media asal Korea Selatan, @add_ontime, yang mengatakan dirinya akan gabung Persib Bandung di bursa transfer musim panas 2026. Pemain 27 tahun itu meyakinkan fans maupun manajemen klubnya, FC Seoul, bahwa dirinya tetap membela klub asal Korea Selatan tersebut.

“Halo semuanya. Tolong jangan percaya apa pun yang Anda lihat di internet. Tidak semua yang Anda lihat di media online itu benar,” kata Patryk Klimala di stories Instagram-nya, @patryklimala, Rabu (8/7/2026).

Patryk Klimala bantah gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@patryklimala)

“Saya tidak pergi ke mana-mana. Kami akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan kejuaraan ini (Liga 1 Korea Selatan),” lanjut penyerang bertinggi 183 sentimeter tersebut.

1. Disebut Berminat Gabung Persib Bandung

Sekira dua jam yang lalu, @add_ontime mengabarkan Patryk Klimala menarik hati Persib Bandung. Dalam pemberitaan mereka, Patryk Klimala akan bergabung bersama salah satu klub top di Indonesia.

“Penyerang FC Seoul, Klimala, menarik minat klub Indonesia, Persib Bandung. Menurut media setempat, Klimala tertarik hengkang ke Indonesia. Klimala kabarnya tertarik gabung klub Indonesia yang sangat populer, Persib Bandung,” lanjut @add_ontime.

2. Persib Bandung Cari Penyerang Tambahan

Persib Bandung dijamin masih mencari penyerang tambahan sekalipun telah mengamankan jasa Balsa Sekulic. Penyebabnya karena Persib Bandung hampir pasti ditinggal penyerang asal Brasil, Ramon Tanque, yang merapat ke Persita Tangerang.