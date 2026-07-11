Pilih Nomor 6, Sandy Walsh Ditawari Gabung Persib Bandung sejak 2023!

BEK anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, mengungkap alasan di balik pemilihannya mengenakan nomor punggung 6 untuk mengarungi musim 2026-2027. Nomor 6 sebelumnya dipakai Robi Darwis yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

1. Perpaduan Nomor dengan sang Istri

Keputusan menggunakan nomor 6 ternyata memiliki makna personal bagi pemain Timnas Indonesia itu. Sandy Walsh mengaku terinspirasi dari nomor punggung yang biasa dikenakan dirinya dan sang istri, Aislinn Konig, yang kini tengah mengandung.

Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Pemain berdarah Surabaya, Jawa Timur, itu menjelaskan dirinya identik dengan nomor punggung 5. Sementara itu, Aislinn yang merupakan pebasket tim nasional Kanada selama ini menggunakan nomor punggung 1.

"Saya biasa menggunakan nomor punggung 5, istri saya nomor punggungnya 1. Karena istri sedang hamil, 5 plus 1, jadilah saya memilih 6," kata Sandy Walsh, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (11/7/2026).

Meski memiliki cerita khusus di balik pemilihan nomor tersebut, Sandy Walsh menegaskan nomor punggung bukanlah hal yang paling penting baginya. Menurut Sandy Walsh, yang utama adalah memberikan kontribusi terbaik untuk lambang klub yang berada di dada.

2. Pernah Ditawari Gabung Persib Bandung 3 Tahun Lalu

Pemain 31 tahun itu mengatakan setiap pemain berjuang demi kehormatan klub, bukan sekadar angka yang tertera di punggung. Karena itu, ia tidak menjadikan nomor punggung sebagai persoalan utama sejak resmi bergabung dengan Persib Bandung.