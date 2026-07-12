Bertinggi 199 Sentimeter, Denis Kolinger Dijamin Perkuat Pertahanan Persija Jakarta di Musim 2026-2027!

Denis Kolinger siap menjadi bek andalan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PRESIDEN Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kehadiran Denis Kolinger di skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Mohamad Prapanca yakin, Denis Kolinger bisa memberi rasa aman di jantung pertahanan Macan Kemayoran.

Persija Jakarta akhirnya mengumumkan Denis Kolinger sebagai tambahan kekuatan di lini pertahanan. Pemain berpaspor Kroasia itu diumumkan sebagai rekrutan baru Persija pada Jumat 10 Juli 2026 malam WIB.

Denis Kolinger bahagia gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Denis Kolinger Rekrutan Kelima Persija Jakarta

Denis Kolinger menjadi pemain kelima yang diumumkan sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran. Sebelumnya, sudah ada Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, dan Kerim Memija.

Seperti pemain baru lainnya, Denis Kolinger sudah cukup kenyang pengalaman dalam kariernya. Ia tercatat pernah membela sejumlah klub Eropa seperti NK Zagreb (Kroasia), NK Lokomotiva (Kroasia), Vejle BK (Denmark), dan CFR Cluj (Rumania). Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama baginya.

Denis Kolinger juga berpengalaman main di Liga Konferensi Eropa hingga Timnas Kroasia bebagai kelompok umur. Modal inilah yang membuat Prapanca menaruh keyakinan tinggi padanya.

"Kehadiran Denis Kolinger kami yakini akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini pertahanan Persija," kata Mohamad Prapanca, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (12/7/2026),