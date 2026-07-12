Besok Mitchell Baker Ambil Sumpah WNI, Siap Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026!

JAKARTA – Pemain keturunan Indonesia, Mitchell Baker akan segera mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kementerian Hukum pada Senin 13 Juli 2026. Penyerang muda potensial yang berkarier di Amerika Serikat itu pun akan menjadi andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Kabar kepastian ini diungkapkan oleh Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sekaligus pengamat sepak bola, Noor Korompot, melalui akun pribadinya @noorkorompotalks. Mitchell dilaporkan sudah menginjakkan kaki di Jakarta sejak Sabtu 11 Juli 2026 untuk menyelesaikan proses akhir naturalisasinya tersebut.

“Pengambilan sumpah kewarganegaraan @_mitchell.baker (Mitchell Baker) akan dilaksanakan di Kementerian Hukum Senin 13 Juli 2026. Pemain berdarah Indonesia - Amerika ini akan diplot sebagai stricker dalam piala AFF 2026 yg saat ini tengah dalam pemusatan latihan di Bali. Mitchell sudah memposting sudah berada di Jakarta sejak kemarin,” bunyi laporan dari akun @@noorkorompotalks, Minggu (12/7/2026).

Pemain berpostur jangkung 196 cm ini memang memiliki garis keturunan Indonesia yang sangat kuat dari pihak ibu, Maureen Lee Baker. Kakeknya, Han Koen Lie, lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1937, sedangkan sang nenek, Li Nio The Lie, lahir di Semarang pada 27 Mei 1940.

1. Ikut TC Bali

Kehadiran pemain kelahiran Melbourne, 11 Desember 2006 ini di dalam radar Timnas Indonesia sempat mencuri perhatian publik sepak bola Tanah Air. Pasalnya, pelatih John Herdman secara berani memasukkan nama Mitchell ke dalam daftar 50 pemain provisional untuk TC di Bali menjelang Piala AFF 2026, meski statusnya saat ini belum resmi menjadi WNI.

Mitchell Baker. (Foto: Instagram/_mitchell.baker)

John Herdman sengaja memanggilnya lebih awal agar sang striker bisa langsung beradaptasi dengan atmosfer tim. Beruntung bagi skuad Garuda, Mitchell tidak perlu terburu-buru kembali ke klubnya karena kompetisi di luar negeri saat ini masih dalam masa jeda atau belum dimulai.

Dari total 50 nama yang dipanggil ke Bali, yang mayoritasnya merupakan pilar klub-klub papan atas Super League serta beberapa talenta baru, nantinya akan dikerucutkan kembali. John Herdman hanya akan memboyong sekira 23 hingga 26 pemain terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut.