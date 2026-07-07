Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bos Persib Yakin Balsa Sekulic Bisa Segera Adaptasi, Ajak Bobotoh Dukung Penuh

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |19:12 WIB
Bos Persib Yakin Balsa Sekulic Bisa Segera Adaptasi, Ajak Bobotoh Dukung Penuh
Bos Persib Yakin Balsa Sekulic Bisa Segera Adaptasi, Ajak Bobotoh Dukung Penuh (Dok Persib)
A
A
A

BANDUNG - Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, yakin Balsa Sekulic bisa segera beradaptasi dengan Maung Bandung -julukan Persib. Sekulic diyakini merupakan pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih Igor Tolic.

1. Datangkan Balsa Sekulic

Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya untuk mengarungi Super League 2026-2027. Manajemen Persib resmi mendatangkan top skor Liga Montenegro, Balsa Sekulic.

Balsa Sekulic bukan pemain sembarangan. Pemain berusia 28 tahun itu baru saja mengantar Mornar Bar menyabet gelar juara Piala Liga Montenegro 2025-2026.

Sebelumnya, Sekulic juga sudah merasakan manisnya menjadi jawara Liga Montenegro bersama Buducnost Podgorica. Gelar juara itu didapat pada musim 2016-2017 dan 2022-2023.

Manajemen Persib Bandung merekrut Sekulic dari Mornar Bar setelah melihat performa apiknya pada musim 2025-2026. Striker 28 tahun itu tercatat sebagai top skor dengan 15 gol, serta satu assist dari 32 pertandingan di Liga Montenegro.

Balsa Sekulic _fkiskra_
Balsa Sekulic _fkiskra_

Dalam 55 pertandingan bersama Mornar Bar di semua kompetisi, Sekulic membukukan 24 gol dan dua assist. Pemain asli Montenegro itu akan menjadi andalan baru di lini serang Maung Bandung.

Catatan inilah yang menjadi pertimbangan tim kepelatihan dan manajemen untuk mengikat Sekulic. Terlebih, Persib Bandung baru saja kehilangan sosok Andrew Jung yang hengkang pada bursa transfer ini.

"Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih. Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain, kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Persib," kata Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (7/7/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/49/3228343/zlatko_runje_jadi_asisten_pelatih_di_persib_bandung-O1XZ_large.jpeg
Rekam Jejak Zlatko Runje, Asisten Pelatih Igor Tolic di Persib Bandung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/49/3228285/zlatko_runje_jadi_asisten_pelatih_di_persib_bandung-URaw_large.jpeg
Persib Bandung Resmi Datangkan Pelatih Kroasia Zlatko Runje Jadi Asisten Igor Tolic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/49/3227928/luka_menalo_diharapkan_langsung_menyatu_dengan_skuad_persib_bandung-lRPQ_large.jpg
Bos Persib Bandung Harap Luka Menalo Langsung Nyetel dengan Skuad Maung Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/49/3227223/gabriel_mutombo-a6zx_large.jpg
Profil dan Perjalanan Karier Gabriel Mutombo, Bek Baru Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/07/11/1725675/6-tim-lolos-ke-perempat-final-piala-dunia-2026-argentina-menyusul-atau-tersingkir-pca.webp
6 Tim Lolos ke Perempat Final Piala Dunia 2026: Argentina Menyusul atau Tersingkir?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/03/14/kiper_persebaya_surabaya_ernando_ari_sutaryadi.jpg
Ernando Ari Tak Menyerah, Piala Presiden 2026 Jadi Jalan Menuju Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement