Bos Persib Yakin Balsa Sekulic Bisa Segera Adaptasi, Ajak Bobotoh Dukung Penuh

BANDUNG - Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, yakin Balsa Sekulic bisa segera beradaptasi dengan Maung Bandung -julukan Persib. Sekulic diyakini merupakan pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih Igor Tolic.

1. Datangkan Balsa Sekulic

Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya untuk mengarungi Super League 2026-2027. Manajemen Persib resmi mendatangkan top skor Liga Montenegro, Balsa Sekulic.

Balsa Sekulic bukan pemain sembarangan. Pemain berusia 28 tahun itu baru saja mengantar Mornar Bar menyabet gelar juara Piala Liga Montenegro 2025-2026.

Sebelumnya, Sekulic juga sudah merasakan manisnya menjadi jawara Liga Montenegro bersama Buducnost Podgorica. Gelar juara itu didapat pada musim 2016-2017 dan 2022-2023.

Manajemen Persib Bandung merekrut Sekulic dari Mornar Bar setelah melihat performa apiknya pada musim 2025-2026. Striker 28 tahun itu tercatat sebagai top skor dengan 15 gol, serta satu assist dari 32 pertandingan di Liga Montenegro.

Balsa Sekulic _fkiskra_

Dalam 55 pertandingan bersama Mornar Bar di semua kompetisi, Sekulic membukukan 24 gol dan dua assist. Pemain asli Montenegro itu akan menjadi andalan baru di lini serang Maung Bandung.

Catatan inilah yang menjadi pertimbangan tim kepelatihan dan manajemen untuk mengikat Sekulic. Terlebih, Persib Bandung baru saja kehilangan sosok Andrew Jung yang hengkang pada bursa transfer ini.

"Kami membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim dan rekomendasi dari jajaran pelatih. Setelah Andrew Jung memutuskan melanjutkan kariernya bersama klub lain, kami bergerak mencari sosok yang memiliki karakter, kualitas, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Persib," kata Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (7/7/2026).