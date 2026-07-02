Bos Persib Bandung Harap Luka Menalo Langsung Nyetel dengan Skuad Maung Bandung

BANDUNG – Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, berharap Luka Menalo langsung bisa beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Dengan begitu, ia akan memberikan kontribusi maksimal.

Persib dan Menalo telah mencapai kesepakatan kerja sama berdurasi satu tahun. Kehadiran pemain itu merupakan hasil rekomendasi dan kebutuhan teknis yang disampaikan jajaran staf pelatih yang dipimpin Igor Tolic.

1. Sesuai Kebutuhan Tim

Adhitia mengatakan kehadiran pemain berusia 29 tahun tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan tim sebagai persiapan Persib tampil dalam empat ajang berbeda sepanjang musim 2026-2027. Jadi, timnya akan lebih siap mengarungi padatnya laga.

"Kami percaya, pengalaman, kualitas, dan fleksibilitas yang dimiliki Luka akan memberikan dimensi tambahan bagi kekuatan tim. Kehadirannya diharapkan dapat membantu PERSIB tetap kompetitif di setiap kompetisi yang diikuti," kata Adhitia dilansir dari laman Persib, Kamis (2/7/2026).

"Tentunya kami berharap Luka dapat segera beradaptasi, menampilkan performa terbaiknya, dan memenuhi ekspektasi klub maupun harapan Bobotoh yang selalu memberikan dukungan luar biasa kepada Persib," tambahnya.