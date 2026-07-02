Persib Bandung Kontrak Sandy Walsh hingga 2029, Disiapkan Jadi Investasi Jangka Panjang

Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat dengan kontrak selama tiga tahun atau hingga 2029.

Walsh resmi bergabung dengan Persib usai menyelesaikan kiprahnya bersama Buriram United. Pemain berusia 30 tahun itu akan memperkuat Maung Bandung selama tiga musim ke depan.

1. Investasi

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, kontrak berdurasi tiga tahun menunjukkan keseriusan klub terhadap Walsh. Menurutnya, kehadiran pemain Timnas Indonesia tersebut merupakan investasi strategis bagi Persib.

"Sandy mendapat kontrak tiga tahun. Kehadirannya bukan hanya untuk musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub," ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (2/7/2026).

2. Fleksibilitas

Adhitia menjelaskan salah satu alasan Persib merekrut Sandy adalah kemampuannya bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas itu dinilai menjadi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan tim sepanjang musim.

"Dia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Karakter serbabisa ini menjadi nilai tambah bagi kebutuhan tim," jelas Adhitia.

Selain kemampuan bermain di berbagai posisi, Sandy juga membawa pengalaman berharga dari kompetisi internasional. Persib berharap hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap performa tim.