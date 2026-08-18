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Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026 Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |08:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026 Malam Ini
Mariano Peralta siap menggila di laga Bali United vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
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JADWAL siaran langsung Bali United vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (18/8/2026) pukul 19.30 WIB.

1. Ambisi Mariano Peralta

Pemain Persib Bandung Mariano Peralta berambisi membawa timnya mengalahkan Bali United. Mariano Peralta mengatakan persiapan timnya melawan Bali United tidak ada kendala.

Mariano Peralta makin percaya diri bela Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
Mariano Peralta makin percaya diri bela Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

"Persiapan kami lancar, pelatih sudah mempersiapkan segala sesuatunya," kata Mariano Peralta, Okezone mengutip dari laman resmi Persib, Selasa (18/8/2026).

Pemain yang biasa beroperasi sebagai gelandang itu mengatakan Dewata Challenge Series bukan sekadar turnamen pramusim saja untuk Persib Bandung. Ia ingin membawa timnya berprestasi di ajang tersebut.

"Kami ingin memenangi pertandingan ini," lanjut pemain terbaik Super League 2025-2026.

 

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