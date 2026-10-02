Persija Disesaki 9 Pemain Asing Berkualitas, Rio Fahmi Nilai Bagus Buat Pemain Lokal

Persija Disesaki 9 Pemain Asing Berkualitas, Rio Fahmi Nilai Bagus Buat Pemain Lokal (dok ileague)

JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, senang dengan kehadiran para pemain asing berkualitas. Keberadaan mereka dapat membantu perkembangan para pemain lokal.

1. Pemain Asing Berkualitas

Musim ini Persija Jakarta memiliki 9 pemain asing. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu tidak memanfaatkan batas maksimal 11 pemain asing.

Para pemain asing Persija Jakarta musim ini adalah Kerim Memija, Radovan Pankov, Denis Kolinger, Fabio Calonego, Kyohei Yoshino, Stephan Loncar, Kwon Chang-hoon, Ivan Mamut, dan Alexander Jeremejeff.

Para pemain tersebut memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa dan Asia. Sebagian di antaranya bahkan telah merasakan atmosfer kompetisi internasional, seperti kualifikasi UEFA Conference League, kualifikasi Europa League, hingga AFC Champions League.

Ivan Mamut cetak gol saat Persija vs Persib (Aldhi Chandra)

Tak hanya itu, beberapa nama juga memiliki pengalaman bersama tim nasional. Salah satunya Kwon Chang-hoon yang menjadi bagian dari skuad Korea Selatan pada Piala Dunia 2018.

Rio Fahmi mensyukuri situasi tersebut. Ia tidak melihat kehadiran para pemain asing sebagai rintangan yang menghambat perkembangan pemain lokal. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi kesempatan baginya untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan.

Bek kelahiran Banjarnegara itu bertekad untuk bersaing secara positif dengan para pemain asing. Ia ingin terus mendekati level mereka, bahkan ingin melewatinya.