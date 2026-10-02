Madura United Gelar 2 Uji Coba Manfaatkan Jeda FIFA Matchday

JAKARTA - Madura United FC berencana menggelar 2 laga uji coba memanfaatkan jeda kompetisi Super League 2026-2027. Laga uji coba itu penting untuk menjaga kondisi para pemain, terutama bagi mereka yang minim jam terbang.

1. Gelar 2 Uji Coba

Menurut pelatih Madura United, Jose Gomes, pertandingan uji coba dapat menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk menjaga kebugaran. Hal ini sekaligus meningkatkan progres bersama tim sebelum kompetisi kembali bergulir.

“Kami merencanakan uji coba pada Jumat dan Sabtu. Ini sangat penting terutama menjaga game conditioning bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain atau bahkan belum bermain pada musim ini,” kata Jose Gomes, melansir laman ileague, Jumat (2/10/2026).

Madura United vs PSIM (Instagram/@maduraunited.fc)

Pelatih asal Portugal itu menambahkan, jeda kompetisi yang cukup panjang memberikan kesempatan bagi Madura United untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan seluruh pemain.

“Jadi, semua pemain bisa memiliki progres yang sangat bagus di tim, apalagi kami punya waktu panjang untuk jeda kompetisi,” ujarnya.