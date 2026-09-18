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Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027: Laskar Sape Kerrab Menang Comeback!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |21:26 WIB
Hasil Madura United vs PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027: Laskar Sape Kerrab Menang Comeback!
Madura United menang 2-1 atas PSIM Yogyakarta di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
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MADURA United berhasil comeback atas PSIM Yogyakarta 2-1 di pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur pada Jumat (18/9/2026) malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Madura United kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan sembilan angka. Madura United unggul tiga angka atas Bali United di posisi dua.

Aksi Jaja di laga Madura United vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
Aksi Jaja di laga Madura United vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Jalannya Pertandingan

PSIM Yogyakarta mencoba mengontrol permainan sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Laskar Mataram itu mengandalkan permainan cepat serta umpan panjang.

Di sisi lain, Madura United berusaha menemukan pola permainan terbaik. Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- berupaya memaksimalkan kecepatan Paulo Gali dan kreativitas Jaja.

Namun, mereka justru kebobolan pada menit ke-15. Adalah Nermin Haljeta (15') yang berhasil menjaringkan bola ke gawang Madura United, PSIM Yogyakarta unggul 1-0.

Setelah unggul, PSIM Yogyakarta langsung digempur serangan masif Madura United. Tim tuan rumah berupaya menyamakan kedudukan dengan serangan dari berbagai sisi.

Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama selesai. PSIM Yogyakarta Ungguli Madura United 1-0.

 

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