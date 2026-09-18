Laga Persija Jakarta vs Java United Digelar Tanpa Penonton, Shin Tae-yong: Sangat Disayangkan!

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyayangkan laga melawan Java United pada pekan ketiga Super League 2026-2027 harus digelar tanpa penonton. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Kepastian laga tanpa penonton membuat Shin Tae-yong tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, kondisi tersebut merugikan Persija Jakarta yang berstatus sebagai tim tuan rumah.

Shin Tae-yong kecewa laga Persija vs Java United digelar di Bali dan tanpa penonton. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Ya, singkat kata, ini sangat disayangkan. Sangat disesalkan dan menyedihkan. Ini adalah laga kandang kami, tetapi para pendukung tuan rumah tidak bisa datang memberikan dukungan secara langsung," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (18/9/2026).

1. Bermain di Tempat Netral

Pemindahan pertandingan ke Bali juga dinilai membuat Persija Jakarta kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Shin Tae-yong bahkan menyebut pertandingan tersebut terasa seperti digelar di tempat netral.

"Kenyataan bahwa kami harus memainkan laga kandang di tempat netral benar-benar membuat hati saya sakit. Secara pribadi, saya sangat berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi," tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Meski kecewa, Shin Tae-yong tetap berharap dukungan The Jakmania -suporter Persija Jakarta- tetap diberikan dari rumah. Ia memastikan tim akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk menjawab dukungan tersebut.

"Namun, saya akan sangat berterima kasih jika para pendukung tetap memberikan banyak dukungan dari rumah sambil menonton di TV. Kami akan memberikan yang terbaik untuk menjawab harapan tersebut," tegasnya menambahkan.