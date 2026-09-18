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Persikmania Jaga Tradisi Jelang Laga Persik Kontra Arema FC, Diimbau Tak Datang ke Kanjuruhan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |02:12 WIB
Persikmania Jaga Tradisi Jelang Laga Persik Kontra Arema FC, Diimbau Tak Datang ke Kanjuruhan
Persikmania Jaga Tradisi Jelang Laga Persik Kontra Arema FC, Diimbau Tak Datang ke Kanjuruhan (Dok Ileague)
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JAKARTA - Suporter Persik Kediri yakni Persikmania menjaga tradisi jelang laga menghadapi Arema FC. Mereka hadir langsung memberikan dukungan kepada Persik saat latihan jelang laga tersebut. 

1. Jaga Tradisi

Sesuai jadwal pekan ketiga Super League 2026-2027, Bayu Otto dan kawan-kawan akan menyambangi kandang Singo Edan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026). 

Dukungan itu harus diberikan, karena Persikmania menganggap dalam sejarah perjalanan kedua tim bertetangga itu pertandingan mereka selalu sarat gengsi.  

Persikmania menyampaikan dukungan tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap tim, pemain, dan pelatih. 

Mereka berharap energi positif dari para suporter bisa menjadi tambahan semangat bagi pemain saat adu kemampuan di medan laga. Persikmania meminta pemain tampil maksimal. Suporter berharap tim idolanya membawa pulang tiga poin ke Kediri. 

Dukungan langsung dari ribuan suporter tersebut mendapat respons positif dari pelatih Persik Kediri, Marcos Reina. Sosok asal Spanyol itu mengaku senang bisa merasakan dukungan Persikmania secara langsung dalam sesi latihan pada Rabu.

"Rasanya menyenangkan bisa melihat dan merasakan langsung dukungan dari fans. Mereka sungguh luar biasa. Selama ini suporter jadi penyemangat kami di pertandingan. Dan, kami bermain untuk mereka," katanya. 

Menurut Marcos, kehadiran suporter memberikan energi positif bagi pemain. Dukungan tersebut juga menjadi pengingat bagi tim mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan saat pertandingan.

"Mereka menunjukkan kepada pemain bahwa kami harus memenangkan pertandingan ini. Itu selalu membantu memberikan energi yang tepat. Semoga ini menjadi spirit tambahan bagi kami untuk mencoba memenangkan pertandingan melawan Arema FC," ujarnya.

 

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