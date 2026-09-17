Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United Bungkam Borneo FC 3-1, Denilson Junior Cetak Gol Juggling

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |13:53 WIB
Dewa United Bungkam Borneo FC 3-1, Denilson Junior Cetak Gol Juggling
Dewa United Bungkam Borneo FC 3-1, Denilson Junior Cetak Gol Juggling (Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

SAMARINDA - Penyerang Dewa United Banten FC, Denilson Junior, menjadi pahlawan bagi klubnya saat mengalahkan Borneo FC Samarinda. Ia bahkan sempat juggling sebelum mencetak gol terakhir. 

1. Dewa United Bungkam Borneo FC

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Borneo FC yang tampil di hadapan publik sendiri di Stadion Segiri takluk 1-3 dari tim tamu, Rabu (16/9/2026). 

Dewa United unggul lebih dulu pada menit ke menit ke-14 lewat Jonathan. Tuan rumah kemudian membalas lewat gol yang dicetak Ikhsanul Zikrak pada menit ke-49. 

Denlison Junior kemudian menjadi pahlawan lewat dua gol yang dicetak pada masa injury time babak kedua. Gol pertama lewat titik penalti pada menit ke-90+1 dan gol berikutnya pada menit ke-90+6. 

Denilson Junior mencetak gol keduanya memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Ia bahkan sempat juggling bola sebelum menceploskannya ke gawang yang sudah kosong 

2. Denilson Junior Bahagia 

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Denilson membagikan rasa gembira sekaligus komitmen besarnya setelah dipercaya mengenakan jersey Dewa United.

Denilson Junior (Instagram/@dewaunitedfc)
Denilson Junior (Instagram/@dewaunitedfc)

"Sangat bahagia bisa memakai jersey ini. Sebuah klub yang membukakan pintu untuk saya, percaya, dan berjuang untuk saya," tulis Denilson, melansir laman iLeague, Kamis (17/9/2026). 

Ia menegaskan, rasa terima kasihnya akan ia tunjukkan langsung lewat kerja keras di lapangan pada setiap laga yang dilakoni.

"Rasa terima kasih saya akan ditunjukkan di dalam lapangan. Saya akan berjuang di setiap pertandingan, memberikan segalanya, dan mengabdi pada kesempatan ini di atas segalanya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/49/3242599/shin_tae_yong_tidak_masalah_laga_persija_vs_java_united_dilangsungkan_di_jakarta_media_persija_jakarta-M2J8_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Laga Persija Jakarta vs Java United Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242325/shin_tae_yong_bangga_persija_jakarta_menang_atas_persib_dan_borneo_fc_media_persija-St2r_large.jpg
Shin Tae-yong Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Bungkam 2 Klub Raksasa di Awal Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242407/persija_jakarta_siap_melawan_java_united_di_super_league_2026_2027_akhir_pekan_ini_media_persija-BhPd_large.jpg
Shin Tae-yong Waspadai Gustavo Almeida saat Persija Jakarta Tantang Java United di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/49/3242356/nadeo_argawinata_kiper_andalan_persija_jakarta_ileague-H6hn_large.jpg
Persija Terkena Pengurangan Poin di Super League 2026-2027 jika Lebih dari 4 Kali Main Kandang di Luar Jakarta!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/17/51/1750699/alwi-farhan-petik-pelajaran-dari-latihan-bersama-kento-momota-wjn.webp
Alwi Farhan Petik Pelajaran dari Latihan Bersama Kento Momota
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/17/persib_vs_fc_seoul.jpg
Fans Murka Semprot Pelatih FC Seoul, Disebut Terlalu Meremehkan Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement