Dewa United Bungkam Borneo FC 3-1, Denilson Junior Cetak Gol Juggling

SAMARINDA - Penyerang Dewa United Banten FC, Denilson Junior, menjadi pahlawan bagi klubnya saat mengalahkan Borneo FC Samarinda. Ia bahkan sempat juggling sebelum mencetak gol terakhir.

1. Dewa United Bungkam Borneo FC

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Borneo FC yang tampil di hadapan publik sendiri di Stadion Segiri takluk 1-3 dari tim tamu, Rabu (16/9/2026).

Dewa United unggul lebih dulu pada menit ke menit ke-14 lewat Jonathan. Tuan rumah kemudian membalas lewat gol yang dicetak Ikhsanul Zikrak pada menit ke-49.

Denlison Junior kemudian menjadi pahlawan lewat dua gol yang dicetak pada masa injury time babak kedua. Gol pertama lewat titik penalti pada menit ke-90+1 dan gol berikutnya pada menit ke-90+6.

Denilson Junior mencetak gol keduanya memanfaatkan kesalahan lini belakang lawan. Ia bahkan sempat juggling bola sebelum menceploskannya ke gawang yang sudah kosong

2. Denilson Junior Bahagia

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Denilson membagikan rasa gembira sekaligus komitmen besarnya setelah dipercaya mengenakan jersey Dewa United.

Denilson Junior (Instagram/@dewaunitedfc)

"Sangat bahagia bisa memakai jersey ini. Sebuah klub yang membukakan pintu untuk saya, percaya, dan berjuang untuk saya," tulis Denilson, melansir laman iLeague, Kamis (17/9/2026).

Ia menegaskan, rasa terima kasihnya akan ia tunjukkan langsung lewat kerja keras di lapangan pada setiap laga yang dilakoni.

"Rasa terima kasih saya akan ditunjukkan di dalam lapangan. Saya akan berjuang di setiap pertandingan, memberikan segalanya, dan mengabdi pada kesempatan ini di atas segalanya," tuturnya.