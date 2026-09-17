Respons Shin Tae-yong Laga Persija Jakarta vs Java United Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Shin Tae-yong tidak masalah laga Persija vs Java United dilangsungkan di luar Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menanggapi santai perpindahan venue laga melawan Java United FC. Shin Tae-yong memastikan, perpindahan venue pertandingan tidak mengganggu persiapan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta akan bersua dengan Java United FC di pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Waya Dipta, Gianyar, Bali pada Sabtu 19 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Shin Tae-yong tak masalah laga Persija vs Java United digelar di Bali. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Penyebab Persija Gagal Jamu Java United di Jakarta

Seharusnya pertandingan itu berlangsung di Jakarta lantaran Persija berstatus tuan rumah. Namun, venue dipindah karena Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) disiapkan untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang bergulir pada akhir September 2026.

Kemudian, Jakarta International Stadium (JIS) juga sedang bersolek untuk menggelar konser The Weeknd pada akhir September 2026. Dengan dua stadion di Jakarta yang tidak dapat digunakan, Persija Jakarta pun harus berkandang di tempat lain.

Selain itu, laga kontra Java United FC juga dipastikan tanpa kehadiran penonton. Kendati demikian, perpindahan venue pertandingan tak memengaruhi persiapan Persija Jakarta.

"Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” kata Shin Tae-yong, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (17/9/2026).

2. Terancam Pengurangan Poin

Sementara itu, pemindahan venue membuat Persija Jakarta mempunyai tiga kesempatan lagi untuk menghindari minus poin. Berdasarkan regulasi kompetisi yang dirilis I.League, penggunaan stadion alternatif dalam pertandingan kandang diizinkan selama empat kali.